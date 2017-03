Tin thêm về vụ nổ lớn trong đêm ở đảo Phú Quý

Hiện trường vụ nổ trong đêm.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Phú Quý, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 1-6 đã xảy ra vụ nổ tại thôn Quý Hải, xã Long Hải. Vụ nổ làm sập một căn nhà và làm ảnh hưởng đến 30 căn nhà khác, năm người bị thương hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý.

Để tập trung phối hợp giải quyết và khắc phục hậu quả, chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để điều tra, xử lý theo quy định.

Tập trung lực lượng đội ngũ y, bác sĩ và phương tiện, thuốc men để cứu chữa kịp thời những nạn nhân bị thương trong vụ nổ, những trường hợp bị thương quá nặng phải có giải pháp kịp thời để đưa nạn nhân về đất liền cứu chữa và thực hiện hỗ trợ cho các nạn nhân theo chế độ quy định.

Đồng thời có giải pháp xử lý, hỗ trợ, nhanh chóng khắc phục hậu quả kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mở đợt tuyên truyền, vận động trong nhân dân không sử dụng, tàng trữ vật liệu nổ trái phép.Tăng cường lực lượng rà soát, quản lý chặt chẽ các vật liệu cháy nổ, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tiếp tục xảy ra tình trạng cháy nổ như trên.

Giao Công an tỉnh tăng cường các lực lượng hỗ trợ, phối hợp với UBND huyện Phú Quý chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ để xử lý theo quy định của pháp luật; giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc trên đảo Phú Quý kịp thời phối hợp với UBND huyện Phú Quý và các cấp, ngành chức năng rà soát, quản lý chặt chẽ các vật liệu cháy nổ, hỗ trợ khắc phục hậu quả và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.