Tin vui: Chị ve chai đã nhận được 5 triệu yen

Như báoPháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào ngày 21-3-2014, vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (38 tuổi, tạm trú phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) tháo thùng loa cũ mua được vài tháng trước để lấy sắt đồng thì phát hiện có hơn 5 triệu Yên được cất giấu bên trong. Tin đồn vợ chồng chị Hồng nhặt được tiền lan đi nhiều người kéo đến khu phòng trọ để xin khiến an ninh trât tự bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, vợ chồng chị Hồng giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an giữ. Tổng cộng là 520 tờ tiền Nhật, mỗi tờ mệnh giá 10.000 yen (tổng cộng trên 5 triệu Yen, tương đương hơn một tỷ đồng). Khoảng một tuần sau khi chị Hồng giao nộp cho cơ quan công an giữ thì đã có gần 10 người đến nhận là chủ nhân số tiền. Tuy nhiên qua xác minh tất cả những trường hợp đó đều không có căn cứ nào chứng minh. Đến ngày 28-4-2014, cơ quan công an quận Tân Bình làm thủ tục thông báo công khai để ai là người sở hữu số tiền đến nhận. Số tiền trên được gửi cho ngân hàng trên địa bàn quận. Một năm sau ngày thông báo mà không ai tới nhận thì sẽ chuyển cho tòa án áp dụng pháp luật dân sự để định đoạt số tiền trên có thuộc về người lượm ve chai hay không và được hưởng bao nhiêu. Gần hết thời hạn 1 năm, vào các ngày 23-3 và 7-4, cơ quan công an phường 10 và công an quận Tân Bình đã mời chị Hồng làm việc để hướng dẫn bổ túc hồ sơ để tiếp tục thực hiện các bước xử lý số tiền khi đến hạn 28-4. Tuy nhiên, đến ngày 25-4 thì xuất hiện bà Phạm Thị ngọt, nhận mình là chủ sở hữu số tiền trên.Theo đó, ngày 10-4, bà Phạm Thị Ngọt có đơn trình báo đến cơ quan công an cho rằng số tiền đó là của chồng bà Ngọt để quên trong chiếc loa đã được cho đi nên yêu cầu nhận lại.