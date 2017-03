Tin vui của chị ve chai nhặt được 5 triệu yen

Cụ thể, ngân hàng Hàng Hải thông báo phía ngân hàng Nhật Bản sau khi xem xét đã đồng ý trong vòng một tháng sẽ đổi nguyên giá trị 100% số tiền 1 triệu 140.000 yen cho phía Ngân hàng Hàng hải. Sau đó, Ngân hàng Hàng hải sẽ quy đổi sang tiền Việt Nam đồng trả lại cho bà Hồng và không tính phí.



Như đã đưa tin, vào ngày 21-3-2014, tại cơ sở mua ve chai ở phường 10, quận Tân Bình, vợ chồng bà Hồng tháo dỡ thùng loa cũ và phát hiện số tiền hơn 5 triệu yen trong thùng loa. Thùng loa này bà Hồng mua của một người đi đường trước đó. Nhiều người biết tin đã kéo đến xin tiền bà Hồng, do đó Công an phường 10, quận Tân Bình đã làm thủ tục niêm phong, tạm giữ số tiền bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý.



Vợ chồng chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng.

Sau khi công an thông báo truy tìm chủ sở hữu, nhiều người đã đến nhận là chủ số tiền, trong đó có bà Phạm Thị Ngọt (ngụ huyện Hóc Môn). Bà Ngọt nhiều lần khẳng định số tiền là của người “chồng” Nam Phi bỏ quên trong thùng loa. Tuy nhiên, bà Ngọt không có giấy tờ gì để chứng minh.

Do đó vào ngày 2-6, Công an quận Tân Bình đã làm thủ tục giao lại toàn bộ số tiền cho bà Hồng sau hơn một năm tạm giữ.

Trong số hơn 5 triệu yen có 114 tờ mục nát tương đương hơn 1 triệu yen và bà Hồng đã được Ngân hàng Hàng hải giúp quy đổi như trên.