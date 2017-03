Tình hình giao thông đã chuyển biến tốt

Đến nay, Nghị định 34 về xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã áp dụng được một tháng trên cả nước. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội là hai TP thí điểm thực hiện xử phạt phân chia nội - ngoại thành (nội thành phạt cao hơn ngoại thành). Kết quả, tình hình giao thông đã có những chuyển biến tích cực, các hành vi vi phạm được kéo giảm khá nhiều.

Người chạy xe đã biết chấp hành luật

Ngày 19-6, Trung tá Trần Như Sỹ - Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM) cho biết: Một tháng qua, số vụ vi phạm giao thông trên quốc lộ 1A, quốc lộ 13 giảm nhiều. “Nếu các tài xế ôtô đã bớt chạy lấn tuyến thì người điều khiển xe máy cũng bớt chạy ngược chiều. Có thể do khi vi phạm các lỗi này sẽ bị phạt tiền rất cao, đồng thời bị tước bằng lái 30 ngày nên người điều khiển phương tiện sợ mà chấp hành luật giao thông tốt hơn trước” - Trung tá Sỹ nhận xét.

Tương tự, ở cửa ngõ miền Tây của TP, tình hình giao thông cũng được cải thiện đáng kể. Thiếu tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết các vi phạm như chạy lấn tuyến, tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ… đã được kéo giảm khoảng 20% so với trước đây.

Còn ở khu vực trung tâm TP, Trung tá Nguyễn Ngọc Loan - Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành cho biết trước đây tài xế ôtô thường vi phạm các lỗi như dừng, đậu, đón trả khách không đúng quy định. “Từ ngày áp dụng mức phạt theo Nghị định 34, hầu hết tài xế ôtô, taxi đều chấp hành tốt quy định do sợ bị phạt nặng. Theo tính toán, số vụ vi phạm của người điều khiển ôtô ở khu vực trung tâm được kéo giảm gần 50% so với tháng trước” - Trung tá Loan cho hay.

Do mức phạt được nâng lên, các vi phạm đang giảm dần. Ảnh: HTD

Ngoài phạt nặng, khi công tác tuyên truyền được thực hiện tốt thì người chạy xe sẽ bớt vi phạm. Trong ảnh: Một trường hợp chạy lấn tuyến bị Đội CSGT Bình Triệu lập biên bản, xử phạt theo Nghị định 34 trên quốc lộ 1A, quận Thủ Đức. Ảnh: V.THUẬT

Sẽ tháo gỡ các vướng mắc

Đại úy Trần Hồng Minh, Đội trưởng Đội CSGT-trật tự-phản ứng nhanh Công an quận Tân Bình, đánh giá tình hình giao thông tại quận này trong tháng qua không còn phức tạp như trước. Tuy nhiên, việc xử phạt người đi bộ đi sai luật, người chạy xe máy trên vỉa hè… vẫn gặp một số vướng mắc.

“Tại nhiều con đường, người đi bộ phải đi dưới lòng đường do lề đường đã bị lấn chiếm hết nên chúng tôi không thể phạt họ được. Còn việc xử phạt những người lấn chiếm vỉa hè cũng khó thực hiện do mức phạt theo Nghị định 34 khá cao (trung bình đến 25 triệu đồng), trong khi đối tượng vi phạm thường là những người nghèo. Cạnh đó, hiện chúng tôi chỉ mới xử lý những trường hợp chạy xe lên vỉa hè khi lòng đường rộng chứ những khi hạ tầng giao thông quá tải trong giờ cao điểm thì chưa” - Đại úy Minh giải thích.

Về các vướng mắc này, Thượng tá Trần Sơn - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn luật và điều tra tai nạn giao thông (Cục CSGT đường bộ, đường sắt - Bộ Công an) cho biết: Phòng đang tổng hợp ý kiến của công an các tỉnh, thành trong cả nước về các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Nghị định 34 vào thực tiễn. “Công an các tỉnh, thành khi phát hiện những điều chưa phù hợp nên kiến nghị lên để các bộ, ngành liên quan tìm hướng tháo gỡ. Chúng ta đưa ra những quy định xử phạt là để áp dụng phù hợp với thực tiễn cuộc sống chứ không phải vì tiền phạt. Do đó, nếu các hành vi vi phạm phổ biến nhưng có mức phạt chưa đủ sức răn đe thì nên kiến nghị tăng mức phạt. Còn những hành vi có mức phạt quá cao khó áp dụng vào thực tế thì cần hạ thấp mức phạt để những người thừa hành dễ dàng áp dụng” - Thượng tá Sơn nói.

Cũng theo Thượng tá Sơn, việc xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè nếu dựa theo Nghị định 150/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội sẽ phù hợp thực tế hơn (theo nghị định này, người bán hàng rong, kê tủ thuốc lá ở vỉa hè… bị phạt trung bình 100.000 đồng). “Hiện chúng tôi đang gấp rút soạn thảo thông tư hướng dẫn việc xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 34. Sau khi có thông tư này, một số vướng mắc mà các địa phương kiến nghị sẽ được tháo gỡ” - Thượng tá Sơn cho biết.

