Tỉnh phối hợp Bộ Công an làm rõ vụ Long Sơn

Nhân viên Công ty Long Sơn chém người thương tích 90% Ngày 24-3-2015, Công an huyện Tuy Đức khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Bốn (29 tuổi) và năm người khác đều là nhân viên bảo vệ của Công ty Long Sơn do chém người thương tật đến 90%. Trước đó, ngày 3-3, Bốn cùng nhóm trên ngồi nhậu ở nhà tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) thì có Đào Công Bắc (47 tuổi, huyện Bù Đăng, Bình Phước, vừa ra tù) tham gia. Bắc đặt vấn đề thuê nhóm Bốn đòi lại đất rẫy đã trồng điều tại xã Quảng Trực bị ông Trần Văn Hanh “chiếm”. 15 giờ cùng ngày, nhóm Bốn mang theo dao rựa, gậy gộc vào nhà rẫy của ông Trần Văn Hanh (thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín quản lý). Tại đây, nhóm Bốn xông vào đánh, chém túi bụi những người trong gia đình ông Hanh làm ông Trần Văn Thanh (anh ông Hanh) bị chấn thương sọ não, thương tật vĩnh viễn 90%. Ông Hanh và vợ, em trai, anh trai bị gãy tay chân và đa chấn thương phần mềm phải đi cấp cứu. “Anh tôi giờ không nói được do hậu quả của vụ việc này. Đáng nói rẫy gia đình tôi có xác nhận của xã mà họ vẫn ngang tàng tấn công gia đình chúng tôi để lấy bán cho người khác” - ông Trần Văn Huỳnh (em ông Hanh) nói. Vụ án trên sau nhiều lần bị TAND huyện Tuy Đức trả hồ sơ để điều tra bổ sung, dự kiến ngày 15-11 tới đây sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử sơ thẩm. PV