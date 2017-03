Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thu hồi đất rừng sử dụng sai

Theo kết luận, ông Đỗ Quốc Quýt (Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Sông Bé) và ông Đặng Văn Hơn (Phó Tổng Giám đốc công ty trên) đã lấy đất được tỉnh giao để liên doanh với hai doanh nghiệp do con, vợ của các ông đứng tên là sai quy định. Qua xác minh, Công ty TNHH một thành viên Tân Thiên Mẫn (do ông Đỗ Nguyễn Minh Trí, con ông Đỗ Quốc Quýt làm giám đốc) được giao 90 ha đất, Công ty TNHH MTV Hưng Phước Trường (do bà Lê Thị Nghĩa, vợ ông Đặng Văn Hơn làm giám đốc) được giao 88 ha đất. Ban TVTU Bình Phước yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước tham mưu hướng xử lý nghiêm vụ việc này.

Cũng theo kết luận, Ban TVTU yêu cầu thu hồi hơn 127 ha đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Thiện Đức, thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Nam Hằng để chuyển cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Sông Bé quản lý. Thu hồi 60 ha rừng của Công ty TNHH MTV Phương Minh để giao lại cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. Qua xác minh, giám đốc công ty này lập dự án trồng cao su nhưng không trồng mà đem bán cho nhiều cá nhân khác với số tiền 10,3 tỉ đồng để trục lợi. Đồng thời, yêu cầu xử nghiêm việc mua bán, sang nhượng bất hợp pháp và thu hồi toàn bộ 84,4 ha của Công ty TNHH DV-TM Việt Lào; yêu cầu thu hồi đất lâm nghiệp giao khoán cho Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Rạng Đông tại Nông lâm trường Tân Lập.

Thời gian thực hiện các việc thu hồi, xử phạt nói trên phải dứt điểm cuối năm 2011, chậm nhất là tháng 1-2012.

NGUYỄN ĐỨC