Tỉnh ủy Bình Phước xem xét xử lý việc để mất rừng

Theo đó, đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm ban giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước do thiếu trách nhiệm, để mất hơn 19 ha rừng khoanh nuôi bảo vệ, không trồng cây lâm nghiệp trên diện tích 10,3 ha theo yêu cầu của UBND huyện Đồng Phú. Ngoài ra, tỉnh cũng xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giám đốc Công ty Cao su Bình Phước xử lý trách nhiệm giám đốc Nông lâm trường Đồng Xoài; giám đốc Nông lâm trường Tân Lập.

Ngày 16-5, Công an huyện Ea Súp, Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ 60 người bao vây, đốt xe nhân viên bảo vệ rừng. Ngày 15-5, anh Nguyễn Thế Hoàng, nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh, về đến xã Cư K’Pan (huyện Ea Súp) bị khoảng 60 thanh niên cầm dao, gậy… chặn đường. Anh Hoàng quay xe chạy đến gần lâm phần của công ty thì vứt xe trốn vào rừng và nhóm người này đã đập nát chiếc xe máy của anh. Theo giám đốc công ty, nguyên nhân sự việc có thể do gần đây bảo vệ công ty kiên quyết ngăn cản người dân phá rừng làm rẫy. Ông đã có báo cáo gửi công an huyện vụ việc trên.

H.NHI - N.ĐỨC