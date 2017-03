Tỉnh ủy lập tổ tham mưu xử lý cán bộ

Trên cơ sở tham mưu, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý về mặt đảng, chính quyền hoặc buộc khắc phục sai phạm theo quy định.

Tính đến nay, trên địa bàn TP Long Xuyên có 54 khu dân cư hình thành với hơn 2.300 lô đất nền được phân chia. Trong đó có ít nhất 27 khu dân cư xây dựng trái pháp luật, liên quan đến hàng trăm cán bộ, đảng viên ở cấp phường xã, TP Long Xuyên và cấp tỉnh.

Được biết trong chuyên án điều tra, xử lý vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất tại TP Long Xuyên, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 16 cán bộ và một chủ doanh nghiệp. Cơ quan điều tra cũng đã mời rất nhiều cán bộ, đảng viên đến làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến sai phạm. Đáng lưu ý là có tới 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý bị cơ quan điều tra mời làm việc, do có nền nhà tại khu dân cư xây dựng trái pháp luật ở TP Long Xuyên. Trong đó, ông Phan Huỳnh Sơn, Chánh án TAND tỉnh An Giang, cũng được cơ quan điều tra mời.

