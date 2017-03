TKV kiến nghị lấy ngân sách làm đường chở bauxite

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề cập các tính toán vận tải cho dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng. Theo TKV, nếu đưa chi phí cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ vào các dự án bauxite thì dự án sẽ không còn hiệu quả kinh tế.

Hai dự án bauxite gặp khó vì vốn

Theo kế hoạch của TKV, tháng 9-2011, dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng sẽ tiến hành chạy thử tải và sẽ thu được sản phẩm alumin. Dự kiến sản lượng alumin thu được trong thời gian từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12-2011 là khoảng 100.000 tấn alumin. Khối lượng để sản xuất ra 100.000 tấn alumin sẽ vào khoảng 105.000 tấn nguyên vật liệu cho để điền đầy đủ các khâu công nghệ trong nhà máy trước khi chạy thử.

Năm 2012, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 60%-70% công suất thiết kế, tương ứng là 390.000-455.000 tấn alumin và nguyên vật liệu khoảng 410.000-480.000 tấn. Như thế, tổng khối lượng vận chuyển hai chiều trên các tuyến đường mà các đoàn xe của TKV đi qua sẽ vào khoảng 800.000-935.000 tấn.

Khối lượng vận chuyển lớn nhưng phương án vận chuyển alumin từ Lâm Đồng về Đồng Nai đang bế tắc (Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh). Theo TKV, trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án alumin Lâm Đồng và Nhân Cơ không có chi phí cho việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ (do các tuyến này nằm ngoài hàng rào nhà máy).

Theo TKV, nếu phải gánh chi phí nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thì dự án bauxite sẽ không còn hiệu quả kinh tế. Trong ảnh : Quốc lộ 20, nơi các đoàn xe chở bauxite sẽ đi qua. Ảnh: HTD

“Nếu đưa chi phí nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thì dự án không còn hiệu quả kinh tế, TKV cũng không thể vay vốn để cải tạo hệ thống đường bộ quốc gia. Hơn nữa, việc vay vốn đầu tư cho dự án alumin Lâm Đồng và Nhân Cơ (theo tổng mức đầu tư) đang rất khó khăn” - văn bản của TKV nêu. TKV cũng cho biết là đơn vị đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài cho hai dự án alumin.

Kiến nghị sử dụng vốn ngân sách...

Theo TKV, đơn vị chỉ trực tiếp thuê vận tải hai loại hàng hóa là than và sản phẩm alumin. Trong đó xe chở than từ cảng Gò Dầu lên nhà máy, khi quay về cảng sẽ kết hợp chở alumin (alumin là hàng rời đóng bao chuyên dụng, khoảng một tấn/bao). Xe chở đá vôi và vôi sống, các nguyên vật liệu khác cũng có thể kết hợp chở alumin theo chiều về. Các nguyên vật liệu khác, TKV sẽ mua theo hình thức nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu tự thuê vận chuyển và giao tại kho hàng của nhà máy alumin.

TKV cũng cho rằng về nguyên tắc sử dụng, xe vận tải có trọng tải càng lớn thì giá cước vận tải sẽ nhỏ. Tuy nhiên, các xe này sẽ phải đảm bảo yêu cầu về tải trọng cầu, đường, chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông,… “Việc sử dụng các loại xe 25 tấn cước phí vận tải sẽ cao hơn nhưng không phải cải tạo cầu, đường trên tuyến, đồng thời đáp ứng được yêu cầu tiến độ vận chuyển alumin của dự án” - TKV cho biết.

Đơn vị này cũng thừa nhận không có thế mạnh về vận chuyển hàng hóa dân dụng nên có chủ trương xã hội hóa việc vận chuyển. “TKV sẽ không trực tiếp đầu tư phương tiện mà thuê các doanh nghiệp vận tải hàng hóa để vận chuyển. Phương tiện vận tải của các doanh nghiệp này phải đáp ứng yêu cầu trên tuyến vận tải. Nếu vượt quá trọng tải cầu, cống thì các doanh nghiệp này phải tự kiểm định, xử lý” - TKV nhấn mạnh.

Đối với hai phương án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ từ Lâm Đồng đến Đồng Nai do Bộ GTVT đề nghị (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh), TKV cho rằng các tuyến đường chủ yếu phục vụ GTVT và phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực, trong đó có dự án alumin Lâm Đồng và Nhân Cơ. Bởi lượng vận chuyển hàng hóa của hai dự án này rất nhỏ so với tổng lượng hàng hóa, hành khách trên tuyến. Do đó, TKV kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn vay… để nâng cấp cầu, đường.

THÀNH VĂN