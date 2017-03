TNGT liên tiếp ở Nghi Xuân: lỗi lái xe?

Liên tiếp các ngày 6 và 12-8 trên đoạn quốc lộ 1A qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết, bị thương nhiều người. Xa hơn, vào tháng 10-2010, lũ đã cuốn xe khách làm 20 người chết và mất tích.

Vì sao chỉ trong vòng một năm, đoạn quốc lộ trên đã lấy đi 25 mạng người và làm hàng chục người khác bị thương?

Đưa vào điểm đen vẫn có tai nạn

Đoạn quốc lộ 1A qua huyện Nghi Xuân chỉ hơn 10 km có nhiều đoạn cua khúc khuỷu, một bên là sông Lam, một bên là núi.

Từ trong chiến tranh, đoạn đường thấp trũng này thường xuyên bị ném bom chia cắt. Vào thời ấy các xe qua đây thường đi vòng quốc lộ 8B, từ điểm giao quốc lộ 1A đầu huyện Nghi Xuân đến điểm giao nhau với quốc lộ 1A ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh. Hai quãng đường trên có chiều dài tương đương nhau (khoảng 15 km). Hiện, vào mùa lũ lụt, các lái xe bắc-nam thường đi vào tuyến đường 8B để tránh đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lam và Xuân Hồng bị ngập.

Khu Quản lý đường bộ IV (đóng tại TP Vinh, Nghệ An) cho rằng: Quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Tĩnh nói chung và qua huyện Nghi Xuân nói riêng đều đạt tiêu chuẩn chung.

Vụ tai nạn ngày 12-8 làm đầu xe khách nát bét. Ảnh: ĐL

Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho biết: “Tại km quốc lộ 1A qua xã Xuân Hồng thực tế thì đường khá bằng phẳng, dân cư sống hai bên đường ít nhưng không hiểu sao lại thường xảy ra tai nạn, từ xe bị lũ cuốn đến xe khách và xe tải liên tục tông nhau. Chúng tôi đang rà soát, xem xét lại tất cả các vụ tai nạn qua xã Xuân Hồng để rút tìm nguyên nhân chính để chấn chỉnh, giảm thiểu tai nạn”.

Nên lập chốt ngay điểm đen

Quan sát và thực tế các vụ giao thông tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) cho thấy có lỗi của mặt quốc lộ. Tại điểm xảy ra tai nạn xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn, do cọc tiêu hai bên đường quá thấp nên lái xe dễ đi trật đường, trôi xuống sông.

Còn hai vụ tai nạn ngày 6 và 12-8 do trời mưa, đường trơn, tài xế xe khách phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ nên mất lái khi thắng gấp. Nhiều người thoát chết đang cấp cứu tại bệnh viện trong vụ tai nạn chiều 12-8 cho biết họ đều ớn khi ngồi xe khách trên cung đường từ Hà Tĩnh về Nghệ An nên khi lên xe họ ngồi ở hàng ghế giữa nhưng vẫn bị xe tải đâm vào… hông xe.

Theo anh Nguyễn Vinh Nam (Nghệ An): “Khi lái xe đến đoạn Nghi Xuân là ngán vì đường cua gấp, bên núi bên vực. Thế nhưng đến đoạn cuối xã Xuân Hồng đến xã Xuân Lam lại là đường thẳng, mặt đường trơn bóng. Và nó như những cái bẫy cho lái xe không quen đường, gặp trời mưa”.

Đại tá Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng: Thực tế các vụ tai nạn nguyên nhân khách quan là do các lái xe thường non tay nghề, phóng nhanh, vượt ẩu để tranh giành khách, không làm chủ được tốc độ. Trong khi phương tiện giao thông tăng nhanh mà hạ tầng đường sá không đáp ứng kịp. Còn chủ quan là do lái xe bắc-nam qua địa bàn Hà Tĩnh đã mệt mỏi sau một chặng đường dài, lái ban đêm liên tục nên dễ ngủ gật gây ra tai nạn”.

anh P.V.T, một tài xế cho rằng: “Trong khi đợi các cơ quan chức năng tìm giải pháp, trước mắt các chiến sĩ CSGT làm việc thay vì thường xuyên đứng tại các điểm đầu và cuối huyện Nghi Xuân thì nên chuyển địa điểm đến lập chốt ngay tại điểm liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông vừa qua”.

Các vụ tai nạn tại Nghi Xuân + Tháng 10-2010, xe khách 48K-5868 chở 38 người bị lũ cuốn làm 19 người chết và một mất tích. + Tháng 11-2010, xe đầu kéo 43X-1960 lao xuống ruộng làm ba người bị thương; xe khách 30H-7066 đâm sập hai căn nhà dân bên quốc lộ. … + Sáng 6-8, xe khách 81B-00016 đâm vào xe tải 77H-8441 chở đầy gạch làm 13 người trên xe khách và xe tải bị thương nặng. + Chiều 12-8, xe tải mang biển số 38N-0246 tông xe khách 37S-2785 làm hai người chết tại chỗ, năm người bị thương nặng, xe tải lật, nát bét. Công an đang triệu tập tài xế xe khách để điều tra vụ tai nạn.

ĐẮC LAM