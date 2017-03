TNGT: Một người chết, bảy người bị thương

Vào thời điểm trên, xe khách 53S-4736 do tài xế Đinh Ngọc Dũng (ngụ tỉnh Long An) điều khiển, đang chạy thì bất ngờ lạng sang trái, tông vào anh Nguyễn Hữu Trọng (ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) rồi tiếp tục tông vào đầu xe khách 77B-0153 đang lưu thông từ hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Trọng chết tại chỗ, bảy người khác bị thương nặng, được cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên. Riêng tài xế Dũng bị gãy chân, kẹt trong ca-bin, phải nhờ lực lượng cứu hộ tháo dỡ để đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, đầu và hông trái xe 77B-0153 bị rách, hư hỏng nặng, đầu xe 53S-4736 bị biến dạng… Theo anh Tống Văn Minh (phụ xe 53S-4736), lúc xe chạy đến địa điểm trên bất ngờ thấy một người đàn ông lao thẳng vào đầu xe. Tài xế Dũng thắng gấp và đánh tay lái sang trái để tránh nhưng không kịp.

TẤN LỘC