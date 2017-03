TNGT tăng, chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin nhận kỷ luật

Mỗi tháng 866 người chết vì tai nạn giao thông Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, trong ba tháng đầu năm 2013 đã xảy ra 6.528 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.599 người, bị thương 6.405 người. “Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, những tháng còn lại của năm 2013 đòi hỏi sự nỗ lực và quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông để thực hiện mục tiêu giảm 5-10% cả ba chỉ tiêu” - ông Thăng nói. Theo số liệu của ba tháng, mười tỉnh thành có số người chết vì tai nạn giao thông tăng trên 30% gồm: Khánh Hòa, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An.Hộp chỉ chứa chữ. Màu nền, viền, kiểu dáng của chữ hay hộp đều có thể thay đổi.

Theo XUÂN LONG (TTO)



Tại hội nghị Hội nghị toàn quốc triển khai chỉ thị 18 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” đã , ông Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư cho rằng dù có nhiều chủ trương về lập lại trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông nhưng những chủ trương, giải pháp này đã không được thực hiện quyết liệt, khiến hiệu quả đạt thấp.Là địa phương có số vụ tai nạn, tử nạn vì tai nạn giao thông tăng cao trong quý 1-2013, ông Nguyễn Chiến Thắng, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu: “Khánh Hòa là địa phương dẫn đầu cả nước về cả ba tiêu chí tăng số vụ tai nạn, tăng số người chết, tăng số người bị thương. Riêng số vụ tai nạn nghiêm trọng ở Khánh Hòa trong thời gian qua cũng rất lớn. Tôi xin nhận kỷ luật trước Chính phủ” - ông Thắng nói.Đại diện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một trong 10 tỉnh thành có tỉ lệ tai nạn giao thông tăng cao trong quý 1-2013, cũng cho rằng thực trạng hạ tầng giao thông là một trong những vấn đề rất đáng lo. Thậm chí, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn kiến nghị Bộ GTVT ủy quyền cho địa phương giải quyết nhanh những điểm hư hỏng trên quốc lộ qua địa bàn để các tuyến quốc lộ được sửa chữa kịp thời.Theo ông Nguyễn Hữu Lợi - phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, việc kiểm tra, kiểm định các phương tiện giao thông một cách qua loa, sau đó lại cho lưu hành cũng là nguyên nhân khiến gia tăng tai nạn giao thông.Ông Lợi nói thêm: “Cả nước hiện nay vẫn căng thẳng chuyện rải đinh ở các quốc lộ. Từ ngày có cầu Cần Thơ, tình trạng rải đinh rất căng thẳng. Họ rải đinh để vá xe nhưng rất nhiều tai nạn thương tâm, thậm chí có người chạy xe chẹt phải cái đinh là mất mạng. Tuyên truyền nhiều nhưng vẫn phải có hình thức xử lý nghiêm, tôi đề nghị cần xem xét việc rải đinh như một hành vi giết người”.Tại hội nghị, đại diện nhiều tỉnh thành cũng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông nghiêm trọng đang gia tăng là do chuyên môn, đạo đức lái xe, đặc biệt là lái xe khách, lái xe vận tải... đang “tụt dốc”. \Thậm chí, tình trạng lái xe nghiện ma túy cũng rất phổ biến. “Ngoài trách nhiệm của lái xe rất cần bổ sung thêm trách nhiệm của chủ phương tiện đối với các đơn vị vận tải hành khách. Chủ phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm liên đới khi có tai nạn và bắt buộc phải mua bảo hiểm cho hành khách. Nếu không, chỉ bồi hoàn một khoản nhỏ nào đó là hết trách nhiệm thì không đủ sức răn đe. Cần quy định chủ phương tiện gây tai nạn phải có trách nhiệm bồi hoàn và nuôi dưỡng con của người bị nạn đến 18 tuổi” - ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, đề xuất.Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, thực tế hiện nay cho thấy ngay cán bộ, công chức cũng chưa thấm nhuần thực hiện chủ trương, giải pháp giảm tai nạn giao thông.“Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức uống rượu rồi chạy xe. Vì vậy, Cần Thơ xác định sẽ làm mạnh từ đội ngũ cán bộ, nghiêm cấm việc uống rượu bia và coi đây là một trong những tiêu chí xét thi đua hằng năm. Trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền, trong xử lý sẽ nghiêm cấm can thiệp, sau đó sẽ công khai kết quả ở cơ quan công tác” - ông Lợi nói.Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Anh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, đẩy nhanh các dự án phát triển hạ tầng giao thông. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng đào tạo, cấp phép cho lái xe.