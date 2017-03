TNGT thảm khốc ở Bình Thuận: Tang thương đường về tết

Nhiều khả năng xe khách giường nằm vượt sai Đó là ý kiến của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc. “Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán dựa trên khám nghiệm hiện trường ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan điều tra làm rõ” - ông Hùng cho biết. Về lai lịch xe khách giường nằm, ông Khuất Việt Hùng cho biết xác minh ban đầu xe đăng ký vận tải theo dạng hợp đồng nhưng thường xuyên vận chuyển hành khách TP.HCM - Vinh. Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, xe 86B-002.84 thuộc HTX Ô tô Phan Thiết được cấp phù hiệu “xe hợp đồng”. Lúc xảy ra tai nạn, giám sát hành trình ghi nhận xe chạy với vận tốc 62 km/giờ. Liên quan đến hành khách của hai xe, Sở đã điều hai xe khách chở các hành khách xe gặp nạn về quê ở Nghệ An. Yêu cầu toàn quốc xử lý tài xế vượt ẩu Ngày 9-2, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có điện gửi giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các đơn vị chức năng liên quan yêu cầu khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục CSGT hướng dẫn, đôn đốc lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe ô tô khách phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra các phương tiện thủy chở khách ngang sông, chở khách du lịch trên đường thủy… ĐẶNG TRUNG