Tổ cảnh sát TT-CĐ cạnh chợ Bà Chiều thừa nhận sai phạm

Bạn đọc mong xử lý nghiêm Trong hàng trăm comment của bạn đọc về loạt bài “Các chủ sạp “quyền lực” của tổ cảnh sát ở chợ Bà Chiểu”, đa số các ý kiến bày tỏ sự đồng tình với thái độ kiên quyết của Công an TP.HCM và Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh là không dung túng, bao che sai phạm, xử lý nghiêm những người sai phạm. (Bạn đọc có tên SINGLE FIREFLY; HUUSON; SG…). Bạn LÊ CÔNG KHANH bình luận về động thái tạm đình chỉ bảy CSTT có dấu hiệu “làm luật” cạnh chợ Bà Chiểu. Hoan hô tinh thần nghiêm túc của Công an quận Bình Thạnh Bạn đọc có tên HUỲNH TRƯƠNG LÝ VINH đặt vấn đề “Tiêu cực này diễn ra bao lâu rồi”; có bạn xem “Đây là bài học đau xót của lực lượng”. Bạn đọc ký tên NÔNG DÂN thì bình luận “Tổng Bí thư và Đảng ta đang kiên quyết chống tham nhũng, loại bỏ những phần tử biến chất ra khỏi cơ quan nhà nước, lấy lại lòng tin cho nhân dân nhưng những cán bộ công an này đang đi ngược lại với đường lối của Đảng”, “Mong lãnh đạo hãy làm cho TP.HCM đáng sống”. Cách nhận các tờ giống tiền qua trung gian, KGB bình luận là “Quá... tinh vi nhưng không qua mắt quần chúng nhân dân”. Cũng có bạn đọc trách người vi phạm: “Tại sao người dân tham gia giao thông không đi đúng luật. Sao cái đường ngược chiều lại đâm đầu vô…”. Cũng có rất nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình với báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa thông tin, clip về các sai phạm của tổ cảnh sát, giúp cơ quan chức năng xử lý nghiêm, mang lại niềm tin cho người dân. VT