Tổ dân phố “ôm” phí xe máy: Khó!

Tỉ lệ trích lại cao ngất Theo Bộ GTVT, hiện nguồn vốn ngân sách bố trí cho việc duy tu, sửa chữa đường bộ chỉ đáp ứng 40% nhu cầu và có xu hướng giảm dần. Trong nhiều năm qua, do không đủ kinh phí duy tu, chất lượng nhiều tuyến đường huyết mạch đã xuống cấp trầm trọng gây mất an toàn giao thông. Do vậy, thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 1-1-2013 là yêu cầu cấp bách. Tuy nhiên, do giao cho phường, xã tổ chức thu phí nên cấp phường, thị trấn được trích giữ đến 10% và các xã được giữ lại đến 20% số phí thu được. Lý giải điều này với Pháp Luật TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng tỉ lệ trích lại cho cấp xã cao là nhằm khích lệ họ “nhiệt tình” hơn trong việc thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy trên địa bàn.