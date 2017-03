Tố "quan" mua dâm nữ sinh, ai xem xét?

Giao tỉnh ủy kiểm tra trước "Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc hai bị can là nữ sinh trong vụ án môi giới mua bán trinh ở Hà Giang tố cáo một lãnh đạo UBND tỉnh là khách hàng mua dâm. Ðây mới là thông tin ban đầu nên còn phải nắm thêm tình hình. Cơ quan kiểm tra trung ương đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Giang thu thập thông tin để báo cáo. Lãnh đạo UBND tỉnh là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trước mắt, UBKT của tỉnh nắm tình hình. Cán bộ chuyên trách của UBKT Trung ương theo dõi và sẽ tham mưu hướng xử lý. Khi dấu hiệu sai phạm tương đối rõ thì UBKT Trung ương sẽ yêu cầu kiểm điểm, nếu chưa rõ thì có thể sẽ đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh thêm. Ðây là tố cáo liên quan sai phạm đạo đức đến mức tội phạm với cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang, vì vậy việc kiểm tra xác minh phải khẩn trương, cũng không được quá vội vàng." Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Choáng! "Chiều 26-1, tôi nhận được bộ hồ sơ do luật sư của hai bị cáo nữ gửi tới qua đường chuyển phát nhanh. Thực sự tôi cảm thấy rất choáng! Văn bản của luật sư gửi lên có nêu đích danh một số cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý của Ðảng. Vụ việc này đang giai đoạn xét xử, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục từ phiên tòa. Theo quy định của công tác kiểm tra Ðảng thì những trường hợp liên quan đến tố tụng phải do cơ quan tố tụng làm trước. Khi các cơ quan có kết luận cuối cùng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định của điều lệ Ðảng. Nếu vi phạm đến mức cần phải xem xét trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Hiện do chúng tôi mới tiếp nhận thông tin này nên chưa yêu cầu các cá nhân có tên trong danh sách tố cáo làm báo cáo." Ông Lê Quang Triều, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Giang. (Theo VNE) Chưa nhận được "danh sách đen" "Ðến thời điểm này, Công an tỉnh Hà Giang chưa tiếp nhận được đơn kiến nghị cũng như “danh sách đen” về quan chức mua dâm. Nếu nhận được, chúng tôi sẽ chuyển sang Cơ quan CSÐT để xem xét, xử lý." Thượng tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang N.NHÂN - T.VĂN