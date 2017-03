Tòa “biến” chủ nợ thành con nợ?

Minh họa: DAD



Theo Đàm Huy (TNO)



Theo hồ sơ, ông Trần Văn Thảo kiện bà Nguyễn Thị Bẩy (cùng ngụ tại thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, Đắk Lắk) với sự việc như sau: Ngày 21.1.2008, ông mua 25 tấn cà phê và giao đủ số tiền 750 triệu đồng nhưng đến hẹn bà Bẩy không giao đủ cà phê. Gần 3 tháng sau, khi giá cà phê tăng vọt từ 30.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg, vợ chồng ông và vợ chồng bà Bẩy thỏa thuận lại, chốt giá cà phê theo thị trường và xác định tổng số tiền bà Bẩy còn nợ là 1 tỉ đồng. Bà Bẩy cũng viết giấy nhận nợ và hứa trả đủ, nhưng sau đó chỉ trả được 375 triệu, còn thiếu 625 triệu đồng.Sau nhiều lần đòi nợ không được nên ngày 23.5.2012 vợ chồng ông Thảo kiện bà Bẩy ra TAND H.Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). Tại bản án sơ thẩm ngày 23.5.2012, TAND H.Krông Pắk đã tuyên án buộc bà Bẩy có trách nhiệm thanh toán cho vợ chồng ông Thảo 625 triệu đồng nợ gốc và tiền lãi phát sinh là hơn 241 triệu đồng.Đến phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, bà Bẩy bất ngờ có đơn phản tố, thừa nhận có nợ vợ chồng ông Thảo 1 tỉ đồng, nhưng sau đó tìm thấy 22 chứng từ thể hiện đã thanh toán cho vợ chồng ông Thảo số tiền vượt quá số nợ phải trả lên đến 502 triệu đồng nên yêu cầu vợ chồng ông Thảo phải trả lại số tiền này. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng chấp nhận đơn kháng cáo của vợ chồng bà Bẩy, tuyên sửa án sơ thẩm bác bỏ đơn kiện của ông Thảo; đồng thời tuyên chấp nhận đơn kiện phản tố của bà Bẩy, buộc vợ chồng ông Thảo phải trả cho bà Bẩy 502 triệu đồng.Về tình huống “lật ngược thế cờ” này, Viện KSND tối cao phát hiện, đến giai đoạn xét xử phúc thẩm bà Bẩy xuất trình giấy xác nhận không ghi ngày tháng có chữ ký của bà Hoa (tên gọi khác là Sen, vợ ông Thảo) với nội dung: ngày 21.1.2008 bà Bẩy đã trả đủ 1,195 tỉ đồng nợ vay năm 2007. “Tài liệu này cấp sơ thẩm chưa xem xét, còn cấp phúc thẩm lại không làm rõ số tiền 1,195 tỉ đồng mà bà Hoa xác nhận đã nhận đủ là nhận ở đâu? Vào thời gian nào? Trả một lần hay nhiều lần? Có người làm chứng hay không? Phần nội dung trong giấy xác nhận do ai đánh máy? Tại sao bà Bẩy trả bà Hoa số tiền lớn như vậy mà không có mặt ông Thảo, yêu cầu ông Thảo cùng ký giấy trả nợ?”, kháng nghị của Viện này đặt vấn đề.Về mặt tố tụng, kháng nghị Viện KSND tối cao còn nêu rõ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ như 22 giấy biên nhận tiền, giấy xác nhận trả khoản nợ năm 2007 đều có chữ ký của vợ ông Thảo do bà Bẩy cung cấp. Tòa án hai cấp không lập biên bản về việc giao nhận chứng cứ mà lấy các tài liệu này làm chứng cứ để giải quyết vụ án là không phù hợp với điều 84 bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011. Còn về nội dung, việc thanh toán số tiền 1 tỉ đồng mà bà Bẩy đã xác nhận nợ ông Thảo, đối chiếu với 22 chứng từ trả tiền do bà Bẩy xuất trình “có mâu thuẫn về thời gian trả nợ”. Cụ thể là 11 tháng sau khi trả hết nợ vẫn xác nhận nợ.Riêng giấy xác nhận nợ “lạ” xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm nói trên, kháng nghị của Viện KSND tối cao cũng cho biết kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận chữ ký không phải của vợ ông Thảo, và “điều đó khẳng định bà Bẩy có biểu hiện gian dối”.