Tòa chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra

Trước đó, theo cơ quan điều tra, qua làm việc, giám đốc Công ty Phú An Sinh Phạm Văn Minh (đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sử dụng trái phép tài sản từ số tiền vay của Sở Công Thương) khai dùng một phần số tiền vay của Sở NN&PTNT để trả nợ, mua đất. Xét thấy vụ việc này cũng có dấu hiệu vi phạm hình sự nên cơ quan điều tra đã yêu cầu tòa chuyển toàn bộ hồ sơ qua để tiếp tục làm rõ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 2010, đứng trước tình hình dịch heo tai xanh bùng phát, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chủ trương thu mua, giết mổ trữ đông heo sạch, bình ổn thị trường để phòng, chống dịch. UBND tỉnh đã phê duyệt, ủy quyền cho Sở NN&PTNT tỉnh ký hợp đồng tạm ứng cho Phú An Sinh vay 35 tỉ đồng với lãi suất 0% để thu mua heo. Hết thời hạn, Phú An Sinh không trả nợ. Sau nhiều lần Sở có văn bản nhắc nhở, Phú An Sinh chỉ trả được 1,5 tỉ đồng rồi ngưng.

Tháng 7-2011, Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi kiện Phú An Sinh ra TAND huyện Tân Thành (nơi Phú An Sinh có đặt nhà máy chế biến thức ăn) để đòi nợ. Sau đó, giữa hai bên đạt được thỏa thuận về việc trả nợ nên TAND huyện Tân Thành đã ra quyết định công nhận hòa giải thành. Nhưng rồi Phú An Sinh vẫn không thực hiện thỏa thuận.

Tháng 8-2012, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kháng nghị yêu cầu TAND tỉnh xử giám đốc thẩm, hủy quyết định hòa giải thành trên do có nhiều vi phạm về tố tụng. Sau khi có bản án giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh, TAND huyện Tân Thành đã tạm đình chỉ vụ kiện.

TRÙNG KHÁNH