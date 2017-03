Tòa hoãn xử vì vắng bị cáo và cảnh sát

Ngay sau đó, tòa tuyên bố hoãn xử vì vắng mặt bị cáo Cường cùng hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là hai chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh.

Theo hồ sơ, tối 21-10-2009, Cường (không có giấy phép lái xe) chạy xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm. Đến vòng xoay Hải Quan (TP Vinh), hai chiến sĩ tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng Cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh được phân công đuổi theo xe Cường, yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì Cường bỏ chạy. Do chạy tốc độ lớn, Cường không làm chủ được tay lái nên ngã xe. Tai nạn xảy ra làm Cường bị xây xước, một người ngồi sau gãy xương đòn trái, người còn lại chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 13-7, TAND TP Vinh đã phạt Cường 24 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về phần bồi thường dân sự, tòa tách thành một vụ án khác.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã chết kháng cáo yêu cầu làm rõ việc hai chiến sĩ cảnh sát truy đuổi xe Cường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu xem xét lại thủ tục điều tra tại hiện trường.

