Tòa không xử vẫn ra bản án?

Bà Nguyễn Thị Thu ngụ huyện Tân Thạnh (Long An) vừa gửi đơn khiếu nại đến chánh án TAND huyện và viện trưởng VKSND huyện này, yêu cầu làm rõ việc tòa án huyện không hề xét xử vụ án liên quan đến cha bà nhưng vẫn ra bản án...

Tự dưng nhận được bản án

Theo hồ sơ, tháng 5-2011, Nguyễn Văn Đương cùng nhóm bạn đánh bài thì bị bắt quả tang rồi bị truy tố về tội đánh bạc. Tháng 7-2012, TAND huyện Tân Thạnh ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hơn một tháng sau, TAND huyện đưa vụ án ra xét xử nhưng bị cáo Đương vắng mặt không có lý do nên tòa buộc phải hoãn. Bốn ngày sau (14-8), tòa án quyết định áp giải bị can Đương đến tòa để xét xử. Tuy nhiên, khi cán bộ Công an huyện Tân Thạnh đến tận nhà áp giải thì không thể thực hiện được vì bị cáo già yếu và không thể đi lại được. Ngày 17-8, TAND huyện Tân Thạnh mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với Đương. Theo đó, tòa này tuyên phạt Đương ba tháng tù treo.

Sau khi nhận được bản án, bà Thu cho rằng cha của bà già yếu, bị tai biến cùng với chứng bệnh mất trí nhớ nên theo quy định phải bắt buộc đưa đi chữa bệnh hoặc miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt. Tuy nhiên, gia đình vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bản án của tòa mà chẳng có ai hay biết trước đó có phiên tòa diễn ra...

Bà Thu, người nhà của bị cáo Đương, bên hồ sơ khiếu nại. Ảnh: TH

Người nói xử, người bảo không

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi liên hệ với luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM), luật sư cho biết ông được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị cáo Đương nhưng không hề được tòa thông báo khi xét xử vắng mặt.

Ông Ngô Khắc Tâm, Phó Giám đốc BV huyện Tân Thạnh (có tên trong thành phần hội đồng xét xử trong bản án), khẳng định ông được mời làm hội thẩm nhân dân trong phiên tòa đó nhưng vì bị cáo vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn lại chứ không xét xử. Đồng thời, ông Tâm hướng dẫn phóng viên “nên liên hệ với tòa để tìm hiểu thêm”.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã rất cố gắng liên hệ với người hội thẩm còn lại có tên trong bản án nhưng chưa thể liên lạc được vì bà này không nghe máy điện thoại. Chúng tôi cố gắng tìm đến nhà nhưng cũng không thể gặp được.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Ái Bân (kiểm sát viên tại phiên tòa) thì ông cho biết phía bị cáo không nhận các quyết định của tòa nên tòa đã phải xét xử vắng mặt đối với bị cáo... Việc luật sư không biết việc xét xử là do luật sư bào chữa cho bị cáo theo hợp đồng chứ không phải là luật sư chỉ định. Vì vậy, trách nhiệm là luật sư phải tự liên hệ với tòa hoặc thân chủ để biết lịch xét xử (?!).

Chờ câu trả lời của chánh án Ngày 5-11 vừa qua, phóng viên đến gặp chánh án TAND huyện Tân Thạnh để tìm hiểu sự việc nhưng chánh án cho biết mới về nhận chức nên không nắm rõ sự việc. Chánh án đề nghị phóng viên để lại yêu cầu để kiểm tra hồ sơ rồi trả lời sau. Đến nay, chúng tôi liên hệ lại với chánh án nhưng vẫn chưa có câu trả lời vì vị này bận việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có trả lời của TAND huyện Tân Thạnh về những vấn đề liên quan đến vụ án.

