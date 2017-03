Tòa làm thất lạc 944 bút lục

Đó là vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, được Viện KSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng truy tố bị cáo Lê Huệ (57 tuổi, ở xã Hòa Xuân Tây, H.Đông Hòa, Phú Yên) về tội danh trên. Theo cáo trạng, từ tháng 12.2004, Lê Huệ tổ chức khai thác đá chẻ xây dựng tại mỏ đá Hóc Trùm, xã Hòa Xuân Tây không có giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện các biện pháp kỹ thuật và an toàn lao động trong khai thác đá. Vì thế, đến ngày 6.1.2008, tại mỏ đá Hóc Trùm xảy ra tai nạn sụp đá làm 3 thợ chẻ đá: Trần Bá Lý, Nguyễn Ngọc và Nguyễn Văn Hòa chết tại chỗ.



Ngày 9.8.2010, TAND tỉnh Phú Yên đưa vụ án ra xét xử, nhưng HĐXX do thẩm phán Vũ Xuân Hải làm chủ tọa đã quyết định hoãn phiên tòa với lý do: “Tại phiên tòa, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một số người làm chứng được triệu tập vắng mặt; đồng thời hồ sơ vụ án xin đường lối, TAND tối cao chưa chuyển về đầy đủ”.



Ngày 11.9, Viện KSND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên chỉ đạo đưa vụ án ra xét xử vì: “Thời hạn hoãn phiên tòa đối với vụ án Lê Huệ đã quá thời hạn (30 ngày kể từ ngày ra quyết định)”.



Ngày 25.10, TAND tỉnh Phú Yên có công văn gửi Chánh án TAND tối cao báo cáo về việc mất hồ sơ vụ án hình sự. Theo đó, TAND tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ gồm 1.475 bút lục và 1 CD xin hướng dẫn đường lối xét xử của Tòa hình sự TAND tối cao từ ngày 5.5.2010 nhưng Tòa hình sự TAND tối cao chỉ chuyển về 531 bút lục, còn thiếu 944 bút lục. TAND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp liên ngành với Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Phú Yên cho photocopy tài liệu còn thiếu để đưa vụ án ra xét xử, nhưng lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Phú Yên không đồng ý vì làm như vậy không đảm bảo chứng cứ pháp lý. Vì vậy, 3 ngành thống nhất tiếp tục truy tìm hồ sơ.



Ngày 18.11, Viện KSND tỉnh Phú Yên tiếp tục có công văn kiến nghị vi phạm thời hạn xét xử. Thế nhưng, đến nay 944 bút lục vẫn chưa tìm thấy nên vụ án chưa thể đưa ra xét xử. Trong khi đó, đời sống của các gia đình bị hại đang vô cùng khó khăn vì bị cáo chưa bồi thường thiệt hại.





Theo Đức Huy (TNO)