Tòa nhà 3 tầng ngân hàng xây 'lụi' thành tài sản công

Ngày 28-11, ông Đinh Xuân Quế, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, về Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An)- do chủ đầu tư là Ngân hàng OceanBank xây "lụi" đến tầng thứ ba thì bỏ hoang, nay là tài sản nhà nước nên phải xử lý theo tài sản công.



Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza nằm ở vị trí đắc địa nga xba thị trấn Nam Đàn xây dựng dở dang rồi bỏ hoang nhiều năm nay.

Lý do: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện mua lại Ngân hàng OceanBank với giá 0 đồng (năm 2015) và OceanBank trở thành 100% vốn nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu. Do vậy, việc xử lý tài sản trên lại chuyển sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



Theo ông Quế, chủ đầu tư cũng đang nợ nhà thầu nhiều tỉ đồng. UBND huyện Nam Đàn từng muốn tháo dỡ tòa nhà Nam Đàn Plaza xây dở dang và thu hồi khu đất để làm vòng xuyến giao thông hoặc khu công cộng, nhưng Ngân hàng Nhà nước đề xuất giản thời gian thu hồi Dự án để nhà nhà đầu tư tìm đối tác, xử lý được tài sản trên đất.

“Nếu dự án chuyển nhượng sang chủ đầu tư khác cũng được và chính quyền địa phương ủng hộ. Tuy nhiên việc chuyển nhượng rất khó bởi khu đất này đã có nhiều nhà đầu tư vào nhưng sau đó tan dần, nhà cứ xây đến ba tầng là nghỉ rồi dừng…”- ông Quế nói.



Như đã phản ánh, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, năm 2014, Ngân hàng OceanBank tiến hành đào móng, xây công trình rầm rộ và cam kết cuối năm 2014 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án Nam Đàn Plaza.

Theo OceanBank, dự án này được đầu tư 22,5 tỉ đồng xây tòa nhà 3 tầng để “làm văn phòng Ngân hàng OceanBank tại Nghệ An, cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại; nhà khách; khu dịch vụ”. Phía ngân hàng này cũng đưa ra rằng, dự án góp phần tạo bộ mặt mới của huyện thêm khang trang, tạo công ăn việc làm cho người dân...

Tuy nhiên, khi đang xây tòa nhà 3 tầng thì dừng lại cho đến nay vẫn để hoang. Thời gian qua, nhiều người dân cho rằng, việc xây công trình lên rồi bỏ hoang ngay tại trung tâm thị trấn khiến thêm nhếch nhác, mất mỹ quan. Cơ quan chức năng vào cuộc thì phát hiện dự án mới chỉ dừng lại ở chủ trương chấp thuận đầu tư chứ chưa có thêm giấy tờ gì.

Sau khi báo nêu, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc để bàn giải quyết một số nội dung liên quan đến Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza nêu trên. Sau khi nghe phát biểu các bên liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền kết luận: UBND tỉnh Nghệ An sẽ giản thời gian thu hồi Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza thêm một năm để nhà nhà đầu tư là Ngân hàng OceanBank tìm đối tác để xử lý được tài sản trên đất.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An và OceanBank tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp để xử lý tài sản Tòa nhà dự án Nam Đàn Plaza. Sau buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Thu- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An đã có văn bản số 1171 báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng OceanBank khẩn trương tìm đối tác phù hợp và đưa ra giải pháp để xử lý tài sản Dự án Nam Đàn Plaza.