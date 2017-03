Tòa phạt Sang “vựa cá” ba năm tù

Đáng chú ý là khi tòa tuyên án thì Sang không có mặt do trong quãng thời gian tòa nghị án, Sang bỗng nhiên lăn đùng ra mệt và được chuyển vào BV cấp cứu, chỉ có luật sư bào chữa của bị cáo dự nghe tuyên án. Trước đó, quãng thời gian có mặt ở tòa, gần như Sang không trả lời các câu hỏi của tòa nên tòa phải hội ý, sau đó tiếp tục xử bằng cách công bố các lời khai, bản cung của bị cáo trong hồ sơ vụ án. Cũng trong thời gian xét xử, có cả một ê kíp y, bác sĩ túc trực tại phòng xử để đảm bảo vấn đề sức khỏe của bị cáo. Theo tìm hiểu, Sang có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim...





Y, bác sĩ thăm khám cho Sang "vựa cá" tại phiên tòa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 8-8-2013, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) kiểm tra tại sảnh trệt một nhà hàng và bắt quả tang Sang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thu giữ trong túi quần của Sang một gói nylon không màu, bên trong chứa 15 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 3,6 g. Sang khai nhận số ma túy này được một Việt kiều Mỹ (chưa rõ lai lịch) cho và đến ngày 8-8-2013, khi đi dự đám đầy tháng con của người bạn ở nhà hàng, Sang mang theo, dự định sau khi dự tiệc sẽ đi vũ trường cho em út sử dụng.

