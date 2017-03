Tòa phúc thẩm y án vụ vũ trường New Century

Diễn biến vụ án Ngày 28-4-2007, hơn 500 cảnh sát C17 Bộ Công an đã bất ngờ ập vào vũ trường New Century, tạm giữ 1.163 người. Khi đó, giám đốc Công an TP Hà Nội không biết trước kế hoạch. Công an quận Hoàn Kiếm (trụ sở cách đó chỉ 500 m) cũng không hề biết và hoàn toàn bất ngờ. Nhiều cuộc họp báo đã được tổ chức để thông báo diễn biến điều tra. Hàng loạt cán bộ của các ban ngành công an, Sở Văn hóa-Thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm... bị kỷ luật. Sau đó, vụ án hai lần bị VKS trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Một số bị can lần lượt được thay đổi tội danh, có bị can được đình chỉ điều tra. Riêng Nguyễn Đại Dương ban đầu bị khởi tố về hai tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép nhưng sau được đình chỉ điều tra đối với tội danh đầu. Dương bị bắt ngày 28-4, đến ngày 23-11 thì được tại ngoại.