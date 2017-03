Tòa quên tính công sức, viện kháng nghị sửa án

VKS cho rằng bản án ngày 12-9 của TAND tỉnh Đồng Nai tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà C. đòi chia thừa kế đối với ông H., giao căn nhà trên cho bà C. là không phù hợp. Bởi trong quá trình sử dụng ông H. đã đầu tư xây mới căn nhà nhưng tòa không xác định là bao nhiêu là có thiếu sót. Ngoài ra, ông H. quản lý sử dụng căn nhà ngay tình, công khai, liên tục và đã được cấp giấy tờ nhà. Do vậy để tránh thiệt hại cho ông H. cũng như tránh sự xáo trộn trong công tác quản lý hành chính thì nên giao căn nhà trên cho ông H. tiếp tục quản lý, sử dụng. Ông H. có nghĩa vụ thanh toán phần giá trị thừa kế cho các anh em khác mới hợp tình, hợp lý.

Theo bản án sơ thẩm, cha mẹ ông H. có 11 người con (một người con nuôi). Năm 1975, cha ông H. chết không để di chúc. Năm 2001, mẹ ông qua đời để lại căn nhà cho anh em ông H. Sau đó, ông H. xây dựng, sửa chữa lại căn nhà trên thành hai căn riêng biệt. Không đồng ý, tháng 9-2008, bà C. khởi kiện yêu cầu tòa buộc ông H. phải chia lại phần thừa kế của bà trong căn nhà, yêu cầu khôi phục hiện trạng căn nhà và hủy giấy tờ nhà đã cấp cho ông H…

HỒNG TÚ