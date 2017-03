Tòa sơ thẩm kết tội đua xe trái phép

Tính đến phiên xử sơ thẩm lần này vụ án đã kéo dài hơn ba năm, tòa các cấp đã tám lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, bảy lần hoãn phiên xử, cơ quan điều tra cũng phải gia hạn tạm giam bị cáo nhiều lần…

Trước đó, bản án sơ thẩm lần một (phạt Tú 36 tháng tù) bị TAND tỉnh tuyên hủy toàn bộ để điều tra xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng và xác định chứng cứ, chưa rõ đua xe hay giết người mà đã kết luận.

Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm nhận định sau khi điều tra bổ sung và lời khai của bị cáo tại tòa phù hợp với cáo trạng và các chứng cứ khác trong hồ sơ thể hiện có vụ đua xe. Nạn nhân chết là do đua xe với bị cáo. Theo tòa, yêu cầu của phía gia đình người bị hại là giám định lại cơ chế hình thành vết thương trên đầu vì có dấu hiệu của vụ giết người là không có cơ sở. Qua các kết quả khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định pháp y cho thấy ngoài hành vi đua xe gây chết người, vụ án không có tội phạm nào khác được thực hiện.

Như báo Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh, theo hồ sơ, cuối năm 2008, Tú cùng nhóm bạn tụ tập ở ngã ba Lầu Thiết, xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát). Khi thấy Nguyễn Thanh Tài đi ngang, Tú rủ Tài đua xe, ai thắng sẽ được bao cà phê. Cả hai cùng đua và Tú thắng cuộc. Khi cả hai quay ngược lại, hai xe va quẹt vào nhau nên Tài bị té ngã và chết do chấn thương sọ não. Phía gia đình người bị hại cho rằng Tài bị rượt đuổi và chém chết chứ không phải do đua xe vì phần đỉnh đầu của nạn nhân có một vết chém sắc dài, không nham nhở. Trong khi đó, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: “Có khả năng Tài té ngã lộn nhiều vòng làm đầu va đập vào bửng xe nên bị thương”…

SONG NGUYỄN