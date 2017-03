Tòa tiếp tục bác kháng cáo kêu oan

Đây là vụ án phức tạp kéo dài, bị cáo kêu oan suốt tám năm, bốn lần bị kết tội; TAND các cấp đã phải hoãn xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần vì chứng cứ buộc tội yếu mà báo Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh.

Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo đưa ra 15 vấn đề lớn chứng minh bản án sơ thẩm có nhiều vi phạm nghiêm trọng, đề nghị tòa hủy án để điều tra, xét xử lại. Đơn cử như trước khi xử sơ thẩm lần ba, trong hồ sơ có biên bản họp liên ngành thống nhất là bị cáo có tội, như vậy là vi phạm tính độc lập xét xử của tòa. Trước khi ký lệnh truy nã, công an không xác minh tại địa chỉ nhà cha mẹ ruột bị can, không tống đạt quyết định cho gia đình, không niêm yết tại chính quyền địa phương. Cơ quan điều tra ngụy tạo bút lục vì ba biên bản xác minh để truy nã trong hồ sơ có số bút lục hơn 700 trong khi TAND tỉnh xử sơ thẩm ngày 27-9-2007, hồ sơ mới chỉ có 540 bút lục... Ngoài ra, tất cả bảng thống kê nợ hụi của nạn nhân chỉ là bản phôtô, trong đó có bút lục thể hiện người này khai có gian dối vì tự cắt ghép...

Bị cáo Chi thì cho rằng mình không bỏ trốn và chiếm đoạt tiền. Ban đầu cơ quan điều tra khởi tố bị cáo vì chiếm đoạt tiền nợ vay, không hề có tiền nợ hụi. Nhưng sau khi điều tra lại (bỏ khoản nợ vay để cho bà Trương Thị Mai Hoa (nạn nhân) quyền kiện dân sự) thì cơ quan tố tụng lại truy tố, xét xử bị cáo vì chiếm đoạt tiền chơi hụi mà không thay đổi quyết định khởi tố. Như vậy là trái luật, hình sự hóa dân sự, gây oan. Cáo trạng quy kết chiếm đoạt tiền nợ hụi là không đúng vì sau khi không có khả năng đóng hụi, bị cáo đã chủ động cấn chiếc xe máy và ngôi nhà cho bà Hoa (tổng giá trị 126 triệu đồng) để trừ nợ và người bị hại thừa nhận việc này...

Tuy nhiên, các vấn đề trên, công tố viên cho rằng cơ quan điều tra không giao được quyết định khởi tố cho Chi là do bị can đã bỏ trốn. Mặt khác, do vụ án kéo dài nhiều năm, hồ sơ lộn xộn lên không thể kiểm soát việc ghi bút lục. Còn bị cáo gán xe, gán nhà trừ nợ là để khắc phục hậu quả. Việc họp liên ngành trước phiên xử sơ thẩm cũng là không sai vì đối với những vụ án phức tạp, cần thống nhất ý kiến của ba ngành tố tụng thì có thể ngồi lại. Hơn nữa trong biên bản chỉ nói là thống nhất xử bị cáo hành vi chiếm đoạt nợ vay, ra tòa có hội thẩm nhân dân (không liên quan đến cơ quan tố tụng) nên vẫn đảm bảo khách quan. Cơ quan điều tra có một số sai sót trong thủ tục truy nã nhưng xét thấy không ảnh hưởng đến bản chất vụ án… Từ đó, công tố viên đề nghị tòa tuyên y án sơ thẩm.

Tòa nhận định quan hệ nợ giữa bị cáo và bà Hoa chỉ là dân sự nếu như không có sự kiện bị cáo bỏ trốn, hành vi này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Tòa tuyên bác kháng cáo kêu oan, phạt bị cáo bảy năm tù và phải hoàn trả cho bà Hoa hơn 300 triệu đồng.

Theo hồ sơ, năm 2002-2003, Chi chơi nhiều dây hụi do Trương Thị Mai Hoa tổ chức. Sau đó, Chi vay bà Hoa hơn 340 triệu đồng để trả hụi và lấy vốn buôn bán. Năm 2004, cho rằng Chi bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã khởi tố Chi về tội lạm dụng tín nhiệm... Qua nhiều lần xét xử, đến nay, tòa đã tuyên phạt như trên.

Sau phiên tòa, bị cáo Chi gục khóc và cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại giám đốc thẩm để kêu oan.

THANH TÙNG