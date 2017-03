Tòa trả hồ sơ để xác định lại tội danh

TAND TP.HCM vừa hoàn trả hồ sơ cho VKS cùng cấp vì không đồng ý với tội danh truy tố các bị can trong vụ rút ruột bảo hiểm y tế tại BV Chợ Rẫy. Trước đó, Ủy ban Thẩm phán TAND TP cũng đã họp và thống nhất với việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung này.

Câu kết rút ruột bảo hiểm y tế

Theo cáo trạng, Lưu Tố Lan (bác sĩ chuyên khoa I BV Chợ Rẫy) đã câu kết với một số bác sĩ, dược sĩ, nhân viên bệnh viện… sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của những người không có nhu cầu khám, chữa bệnh để hình thành một đường dây khám khống rồi lấy thuốc. Sau đó, đường dây này đem thuốc bán lại cho các nhà thuốc với giá chỉ bằng 2/3 giá trị thực tế rồi lấy tiền chia nhau.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4-2009, bị can Lan đã kê khống 1.168 đơn thuốc trị giá hơn 4 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng, trong đó bị can hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngoài bị can Lan còn có 11 người khác là dân thường, trình dược viên, nhân viên bệnh viện, bác sĩ cũng bị truy tố. Họ được xác định là đồng phạm với Lan, đã thu lợi bất chính từ 3 triệu đồng đến 190 triệu đồng mỗi người.

Tháng 8-2010, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Lan và các đồng phạm trong đường dây về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS. Sau đó, VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm.

Tòa: Tham ô hoặc lừa đảo

Sau khi thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, TAND TP đã không đồng tình với tội danh truy tố các bị can của VKSND Tối cao. Theo tòa, các bị can có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS. Từ đó, tòa đã trả lại hồ sơ cho VKS cùng cấp yêu cầu điều tra bổ sung như đã nói ở trên.

Theo một thẩm phán TAND TP, trong vụ án này, người thực hiện hành vi chiếm đoạt (người thực hành) không phải là bác sĩ Lan mà là những thủ kho trực tiếp xuất thuốc theo các toa khống mà bị can Lan đã kê. Họ biết các toa này được kê khống nhưng vẫn lấy thuốc trong kho để đưa ra ngoài.

Theo khoa học pháp lý hình sự, trong những vụ án có đồng phạm, việc định tội phải căn cứ theo hành vi của người thực hành chứ không phải dựa trên hành vi của người chủ mưu. Trong vụ này, việc định tội căn cứ trên hành vi của bác sĩ Lan là không chính xác, không phù hợp.

Đồng thời, một trong những dấu hiệu cơ bản của Điều 281 BLHS là hành vi chiếm đoạt đó phải gây thiệt hại. Nếu định tội danh theo hành vi của bị can Lan thì rõ ràng không có sự gây thiệt hại xảy ra. Bị can này chỉ kê toa thuốc khống nhằm che đậy cho việc xuất thuốc khỏi kho không đúng.

Ngoài ra, để xác định chính xác các bị can trong vụ án phạm vào tội tham ô hay lừa đảo thì phải truy cho đến cùng nguồn thuốc bị chiếm đoạt thuộc sở hữu của đơn vị nào. Nếu đó là thuốc của bảo hiểm xã hội thì các bị can phạm tội lừa đảo vì họ đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt. Nếu số thuốc này đã xác lập là thuốc của bệnh viện thì các bị can phạm tội tham ô vì đã dùng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Nặng nhất là tội tham ô Theo BLHS, nếu bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281), các bị can chỉ phải đối mặt với mức án cao nhất là 15 năm tù. Trong khi đó, nếu bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), với giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 4 tỉ đồng, các bị can sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm tù đến tù chung thân. Nếu bị xử lý về tội tham ô tài sản (Điều 278), các bị can sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình.

HOÀNG YẾN