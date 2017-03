Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Hai bị cáo trong lúc chờ tòa hội ý.

Theo tòa, quá trình điều tra chưa làm rõ được việc ông Hoàng Văn Khánh (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng) đưa cho Dũng 4 tỉ đồng là do bị ép buộc hay là tiền hứa thưởng như bị cáo khai. Cạnh đó, từ đầu đến cuối Bình đều khai chuyển tiền theo yêu cầu của Dũng nhưng lời khai của Dũng lại trái ngược. Do đó, cần chứng minh làm rõ Bình đồng phạm ở điểm nào, ý thức chủ quan của các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội là gì...

THANH LƯU