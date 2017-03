Tòa trả hồ sơ vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy cần phải bổ sung nhiều chứng cứ và làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan nên tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cụ thể cần làm rõ nguyên nhân cái chết của ông L., vai trò của trưởng công an xã Phạm Văn Tự trong việc bắt người, vai trò của công an viên Đào Trọng Hiếu trong việc tạm giữ người…

Theo hồ sơ, ngày 22-12-2009, công an xã Bom Bo nhận được đơn thư tố giác ông L. (ngụ tại xã Bom Bo) nhiều lần hiếp dâm trẻ em. Cường được giao thụ lý, xác minh vụ việc. Ban công an xã đã lấy lời khai người bị hại, đồng thời đưa bé đi giám định tại bệnh viện huyện. Kết quả, màng trinh bé gái có vết rách cũ, dãn rộng. Tối cùng ngày, Cường dẫn theo tám công an viên và xã đội đến mời ông L. lên ủy ban xã làm việc.

Sau đó, Cường giao cho một công an viên ghi biên bản lời khai rồi về nhà tắm rửa. Lúc này, trưởng công an xã là ông Phạm Văn Tự gọi điện thoại hỏi Cường về diễn biến vụ việc. Cường báo lại đã đưa ông L. ra ủy ban nhưng đối tượng chưa khai báo gì. Ông Tự báo trình bày sự việc như trên cho chủ tịch UBND xã và được trả lời: “Ngày mai sẽ đến giải quyết”.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Cường quay lại trụ sở công an nhưng ông L. vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận hành vi. Trước đó, công an viên đã viết lời khai nhưng ông L. không ký. Thấy vậy, Cường quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính để chờ chuyển lên công an huyện. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi trưởng công an vào kiểm tra thì thấy ông L. đã chết. Qua giám định, nạn nhân chết do xuất huyết nội sọ, bị ngoại lực tác động…

Tại phần tranh luận, đại diện VKS cho rằng bị cáo đã tự ý thực hiện bắt giữ người trái pháp luật, thực hiện công vụ nhưng không đúng quy định, quy trình. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tuy nhiên Cường bảo bị cáo thực hiện hành vi trên theo sự chỉ đạo của ông Tự, trưởng công an xã, chứ không phải tự ý quyết định bắt giữ người như cáo trạng nêu. Trong vụ án này có nhiều người tham gia nhưng chỉ khởi tố hình sự đối với bị cáo là oan ức và bỏ lọt tội phạm.

VKS cho rằng hiện chưa đủ chứng cứ để buộc tội những người liên quan. Viện không thể căn cứ vào các cuộc điện thoại hay lời khai của từng cá nhân để làm bằng chứng buộc tội trước tòa. Đối với các cá nhân liên quan cơ quan an ninh sẽ tách ra một vụ án khác, đồng thời làm rõ nguyên nhân cái chết của ông L. Trên cơ sở đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Cường từ 12 đến 16 tháng tù...

THANH BÌNH