Tòa tự trói mình

VKS truy tố hành vi, tòa tự quyết tội danh? Hiện đang có hai luồng quan điểm về giới hạn xét xử. Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng quy định như trong Điều 196, BLTTHS (tòa có quyền xử khoản khác hoặc tội danh khác bằng hoặc nhẹ hơn tội danh VKS truy tố, có quyền trả hồ sơ nếu thấy việc truy tố chưa thỏa đáng…) là chính xác. Có hai lý do: không làm xấu hơn tình trạng của bị cáo; hạn chế phạm vi xét xử của tòa. Luồng quan điểm thứ hai thì cho rằng cần phải có sự điều chỉnh lại điều luật trên. Theo đó, nguyên tắc tòa xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là một nguyên tắc sống còn trong hoạt động xét xử. VKS làm nhiệm vụ truy tố, tòa phải xử trong giới hạn do VKS truy tố nhưng nếu xử sai thì tòa lại phải chịu trách nhiệm, như vậy là không thỏa đáng. Cạnh đó, nếu tòa chỉ được xét xử theo sự truy tố của VKS thì không đảm bảo nguyên tắc độc lập trong xét xử của tòa. Do vậy, VKS chỉ nên truy tố hành vi phạm tội và tòa dựa trên sự truy tố mà xem xét đó là tội gì. Nói một cách khác là tòa làm công việc “dán nhãn” lên hành vi phạm tội và tuyên mức án tương xứng. Như vậy, nếu tòa nhận định VKS truy tố không đúng tội danh thì tòa phải có quyền xử một tội danh khác có căn cứ hơn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cá nhân tôi ủng hộ luồng quan điểm thứ hai. Tiến sĩ LÊ TIẾN CHÂU, Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM Không nắm vững quy định Đằng sau những vụ việc tòa không thực hiện đúng quyền mà luật quy định có tiêu cực hay không thì không có căn cứ để khẳng định. Chỉ có thể nói HĐXX đã không nghiên cứu sâu, không hiểu hết quyền hạn của mình như trong điều luật đã nêu. Từ đó áp dụng sai luật, xử không đúng người, đúng tội dẫn đến việc kéo dài thời gian giải quyết án. Điều này là không thể chấp nhận. Luật sư HOÀNG CAO SANG, Đoàn Luật sư TP.HCM Tòa chưa mạnh dạn vì nhiều lý do Hiện nay việc xét xử còn có những quy tắc bất thành văn, những vấn đề khá tế nhị. Chuyện tòa không thực hiện hết quyền hạn của mình bên cạnh những lý do “khó nói” còn có những tác động khác nữa như phụ thuộc vào chủ trương, chính sách của địa phương… Đơn cử như các vụ án xử lưu động thì mức án được áp dụng đều rất nghiêm khắc, mang tính răn đe, phòng ngừa, giáo dục rất cao. Trong khi đó, cũng những vụ án có tính chất tương tự, khi được xét xử trong khuôn viên tòa thì thường “giơ cao đánh khẽ”. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM Chỉ được xét xử trong nội dung truy tố Hoạt động chuyên môn của tòa bị khống chế bởi giới hạn xét xử. Do vậy, nếu tòa không đồng nhất ý kiến với VKS thì tòa có quyền kiến nghị chứ không được xét xử ra ngoài nội dung truy tố của VKS, không được xử bất lợi cho bị cáo. Còn việc trả hồ sơ hay không là do mối quan hệ của hai bên vì trên thực tế tòa và VKS luôn có mối quan hệ với nhau. Có mối thâm tình nên trả hồ sơ theo quy định là điều bình thường. Luật sư NGUYỄN HỮU DANH,Đoàn Luật sư TP.HCM