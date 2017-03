Tòa tuyên vô tội, cả khán phòng nức nở mừng cho bị cáo

Bị cáo Cần nghe tòa tuyên án chiều 3.7



Toàn bộ khán phòng đứng lên vỗ tay khi phiên tòa kết thúc



Theo Giang Phương (TNO)

Theo cáo trạng, năm 1988, ông Cần kết hôn với bà Nguyễn Thị Mén. Quá trình chung sống, cả hai tích lũy được hơn 10 lượng vàng 9999, 39,7 chỉ vàng 18K và 5 chỉ vàng 24K.Tuy nhiên, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần sống ly thân. Đến năm 2010, bà Mén giao cho ông Cần khai thác 2 ha cao su tại ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn (TX.Tây Ninh), còn mình quản lý vườn mãng cầu, kinh doanh xe tải. Bà Mén đã tích lũy được hơn 16 lượng vàng 9999 và 20 chỉ vàng 24K, 18K.Tháng 1.2012, Cần và Mén tiếp tục sống ly thân (cùng nhà nhưng khác phòng).Ngày 29.4.2012, do cần tiền làm ăn, bà Mén huy động được 97 triệu đồng. Ngày 15.5.2012, bà Mén mượn thêm người khác được 100 triệu đồng. Tất cả được bà Mén bỏ vào két sắt trong phòng ngủ của mình.Khoảng 17 giờ ngày 20.5.2012, biết bà Mén vắng nhà, ông Cần đã phá cửa phòng, cạy két sắt của vợ, lấy số tài sản gồm 197 triệu đồng và toàn bộ số vàng hơn 29 lượng vàng (gồm 24K và 18K), tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.Sau đó, ông Cần dùng cưa sắt cưa cửa sổ phòng để tạo dựng hiện trường giả rồi đem vàng đi chôn giấu trong vườn cao su nhà mình.Đến 0 giờ cùng ngày, bà Mén về nhà phát hiện mất tiền vàng, hỏi chồng thì ông Cần bảo không biết, nên đã báo công an. Ông Cần bị bắt tạm giam từ 22.6.2012 đến nay. Trong quá trình điều tra, ông Cần đã thừa nhận thực hiện hành vi trên.Trước đó, tháng 8.2012, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt ông Cần 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản" và ông Cần kháng cáo.Tháng 11.2012, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo nhận định của tòa phúc thẩm, lời khai của bị hại (vợ của bị cáo) thể hiện số tài sản trên là tài sản chung của hai vợ chồng, nên cần phải làm rõ trị giá tài sản của bị hại là bao nhiêu, tài sản của bị cáo là bao nhiêu mới có thể định tội được.Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.7, cả ông Cần và bà Mén đều khẳng định tài sản trong két sắt là tài sản chung của hai vợ chồng.Bà Mén cũng cho biết bà không biết chồng mình lấy tài sản, chứ nếu biết, thì đã không báo công an. Trong quá trình luận tội, Viện KSND tỉnh Tây Ninh vẫn cho rằng ông Cần đã có hành vi chiếm đoạt, trộm cắp tài sản nên đề nghị mức án là 7 - 8 năm tù giam.Chiều 3.7 (sau 2 ngày tạm ngưng phiên tòa), chủ tọa phiên tòa Phạm Thị Thanh Giang đã tuyên đây là tài sản chung hợp nhất không xác định nên không có căn cứ kết luận ông Cần phạm tội trộm cắp tài sản.Phiên tòa kết thúc, không giấu được xúc động, bà Nguyễn Thị Mén nói: “Cả nhà đợi ổng về cưới vợ cho thằng con trai”