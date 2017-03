Tòa xử sai, bị VKS kháng nghị

Theo đơn khởi kiện của bà B., cha mẹ ruột của bà là cụ D. có hai người con nuôi là bà TB và ông N. Trước khi mất, cha mẹ bà có lập di chúc (được UBND xã chứng thực) để lại cho bà toàn bộ tài sản gồm một ngôi nhà và một số tài sản khác tọa lạc trên diện tích đất 704 m2. Nay bà khởi kiện yêu cầu tòa cho bà được hưởng di sản theo di chúc. Ngược lại, phía bị đơn là bà TB thì cho rằng di chúc không hợp pháp vì bà B. đem đi chứng thực chứ không phải vợ chồng cụ D., hơn nữa di chúc này lại không có ngày, tháng nên đề nghị tòa chia di sản theo pháp luật.

Xử sơ thẩm hồi cuối năm 2011, TAND huyện Tuy An đã chấp nhận yêu cầu của bà TB và chia thừa kế theo pháp luật. Theo đó, tòa giao cho bà B. sử dụng diện tích đất 6 x 28 m; bà TB được quyền sở hữu ngôi nhà và diện tích đất còn lại, đồng thời có nghĩa vụ thanh toán giá trị chênh lệch cho bà B. hơn 151 triệu đồng, cho ông N. hơn 581 triệu đồng.

Theo VKS tỉnh Phú Yên, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Tuy An xác định khối di sản thừa kế và tiến hành định giá 704 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở (có quyết định cấp đất) và 504 m2 đất vườn liền kề nhưng không nêu số hiệu thửa đất và chưa làm rõ diện tích đất vườn là của ai, do ai quản lý. Khi định giá, tòa đã tính giá trị đất ở và đất vườn cùng một giá 1,2 triệu đồng/m2 là trái với quyết định của UBND tỉnh Phú Yên quy định về khung giá đất năm 2011. Do đó, việc tòa chia di sản thừa kế diện tích đất vườn là chưa có căn cứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai, dân sự.

Cạnh đó, tòa tiến hành chia thừa kế theo pháp luật nhưng lại không tuyên bố di chúc không có hiệu lực là sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

XUÂN LONG