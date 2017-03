Toàn cảnh ngày bầu cử: Kiểm phiếu ngay trong đêm

20g40. TP.HCM: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,36%



Vào lúc 20g40 phút ngày 22-5, Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn TP là 99,36%.





Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, toàn TP có trên 5 triệu cử tri, nhiều người cũng phải đi làm ăn nhưng bà con vẫn tập trung đi bầu cử.

Về công tác kiểm phiếu, bà Tâm cho hay Ủy ban Bầu cử TP đã quán triệt tinh thần kiểm phiếu tuyệt đối trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

20h30. Cử tri Thừa Thiên - Huế đi bầu cử đạt 99.99%

19 giờ hôm nay, công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế kết thúc với tỉ lệ 99,99% cử tri đi bầu, thể hiện sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Danh sách cử tri tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 878.079, đến 19 giờ ngày 22-5, đã có 878.036 cử tri đi bầu cử, chiếm tỉ lệ 99,99%. Hiện nay một số huyện như A Lưới, Nam Đông, Phong Điền cơ bản đã hoàn tất công tác kiểm phiếu, các huyện còn lại đang gấp rút hoàn tất công tác kiểm phiếu cử tri.

Tại Thừa Thiên Huế hầu hết các địa phương đều tổ chức khai mạc sớm, có nơi bắt đầu từ 6 giờ sáng, đặc biệt có huyện Nam Đông, A Lưới là huyện vùng cao của tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu trước 6 giờ.

20h00. Kiểm phiếu ngay trong đêm

Lúc 19g15 tối 22-5, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ họp báo nhanh về thông tin bầu cử trên điạ bàn TP.

Theo đó, đến 18g45 cùng ngày toàn TP có hơn 950 nghìn cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ hơn 98%. Có một huyện Phong Điền đạt tỉ lệ 100%, hai huyện trên 99% cử tri đi bầu. Đến nay, các tổ bầu cử trên toàn TP cơ bản đã kết thúc việc bỏ phiếu và bắt tay vào kiểm phiếu và sẽ kiểm phiếu ngay đêm nay.

Ông Nguyễn Hoàng Vân Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP cho biết, kết quả bầu cử ĐBQH sẽ do Hội đồng bầu cử Quốc gia thông báo. Kết quả bầu ĐB HĐND các cấp thì cấp nào sẽ do Ủy ban Bầu cử cấp đó thông báo. Theo đó, chậm nhất ngày 25-5, kết quả bầu cử ĐB HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ có chính thức.

Theo ông Vân, công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trên điạ bàn TP triển khai đồng bộ, chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, tiến độ bầu cử diễn ra đúng, đủ theo quy định. 1.003 tổ bầu cử thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ, không có sai sót lớn trong quá trình bầu cử.

Kiên Giang: Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,21%

Đến 19 giờ ngày 22/5, đã có 1.208.784/1.218.356 cử tri tại tỉnh Kiên Giang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt tỷ lệ 99,21%.

Đến thời điểm 19 giờ ngày 22/5, tại các điểm bầu cử đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử, trong đó có 6/15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đạt tỷ lệ 100%, còn lại đạt từ 97,27% đến 99,89%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, trong thời gian diễn ra bầu cử tại các huyện vùng biên giới, hải đảo tình hình an ninh trật tự đều ổn định, cử tri với tâm trạng vui tươi, phấn khởi, đi bầu dân chủ, đúng luật.

Đà Nẵng: Tính đến 18 giờ 30 ngày 22-5, toàn TP Đà Nẵng đã có trên 695.087 cử tri đi bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp đạt tỉ lệ trên 99%.

Đến 18 giờ 15 phút,có bốn phường và hai xã đạt 100% cử tri đi bầu cử, gồm: Phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), phường Tân Chính (quận Thanh Khê), phường Hải Châu 2, phường Nam Dương (quận Hải Châu) và xã Hòa Khương, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).



Trên 99% cử tri Đà Nẵng đã đi bầu cử. Ảnh: LÊ PHI.

18h00. Đã có 95,84% cử tri đi bỏ phiếu

Đó là số liệu mới nhất về tình hình bầu cử trong toàn quốc vừa được Văn phòng Uỷ ban bầu cử Quốc gia đưa ra trong bản thông cáo mới nhất – thông cáo số 4. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm 17 giờ, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 63.312.495 cử tri (95,84%), trong đó có 32.115 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên – Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Tuy nhiên, ở Nam Định hiện còn 01 khu vực bỏ phiếu có số cử tri do đi làm ăn xa nên tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Uỷ ban bầu cử Quốc gia cũng cho biết, tính đến cuối giờ chiều, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định.

Nghệ An. Đến 17g chiều 22-5, tại tỉnh Nghệ An đã có hơn 92% cử tri đi bầu cử. Trong đó có 114 xã và 2.026/3.788 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách bỏ phiếu xong. Các xã có đồng bào theo vùng giáo dân và vùng biển mặc dù trùng vào ngày lễ nhưng nhiều điểm đã có trên 85% cử tri đi bầu cử. Tại Tổ bầu cử số 8, xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) là xã 100% đồng bào giáo dân đã đi bỏ phiếu xong lúc 14g15' chiều nay.



Cử tri ở Làng Đỏ, phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đắc Lam



Tại phường Hưng Dũng (TP Vinh) cũng đưa thùng phiếu di dộng đến BV Sản-Nhi Nghệ An và BV Ung bướu Nghệ An để các cử tri là bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân tham gia quyền bỏ phiếu.

Tổ bầu cử số 14, xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cũng mang thùng phiếu đến tận giường bệnh ở BV Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập để các cử tri là bệnh nhân nặng tham gia bỏ phiếu. Những bệnh nhân nặng không thể tự mình đi bỏ phiếu, những ngày trước khi diễn ra bầu cử, tổ bầu cử đến tận buồng bệnh đọc tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên cho cử tri nghe. Các cử tri đọc và nghiên cứu rất kỹ các ứng cử viên rồi mới quyết định bỏ phiếu.

Hà Tĩnh. Cho đến 17g chiều nay (22-5), tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 825.000 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt hơn 94%) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, tỉ lệ cử tri đi bầu cử ở thị xã Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ đều đã đạt gần 100%. Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 15 xã và hơn 320 khu vực bỏ phiếu có cử tri bỏ phiếu xong.

Đặc biệt, cử tri là người dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) ở vùng sâu, vùng xa đã được Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đến tận nhà chở đi bầu cử.

Cần Thơ. Tỉ lệ bầu cử đạt 97,8%

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đến 17g hôm nay 22-5, toàn TP đã có gần 950.000 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 97,8%. Trong đó, các tổ bầu cử đã tổ chức cho 456 người bị tạm giam, tạm gĩư tham gia bỏ phiếu ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và huyện Thới Lai.

Theo đó, toàn TP có 721/1003 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu; 33 xã, phường đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu (các huyện Phong Điền có sáu xã, Thới Lai 6 xã, Cờ Đỏ có 4 xã, Vĩnh Thạnh có ba xã, các quận Thốt Nốt có bảy phường, Ô Môn có ba phường, Cái Răng hai phường, Bình Thủy và Ninh Kiều mỗi quận có một phường)

TP.HCM. Còn hai giờ đồng hồ nữa sẽ kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử. Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử TP, hiện nay toàn thành đã đạt tỉ lệ bầu cử trên 95%. Nhiều quận huyện đã đạt tỉ lệ trên 90%, trong đó có những huyện chỉ còn một vài phần trăm như Củ Chi (99,68%), Tân Phú, Tân Bình (trên 97%), quận 5, 8 (trên 96%)… Chỉ có một điểm duy nhất có tỉ lệ dưới 90% là quận Thủ Đức.







Thừa Thiên Huế. Đến 15 giờ, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 huyện Phong Điền và Nam Đông đã hoàn thành công tác bầu cử, toàn tỉnh đã có 875.069/877.088 cử tri đi bầu cử chiếm 99,66 %.

Tại huyện Phong Điền toàn huyện có 77.665 cử tri tham gia bầu cử . Đến 14 giờ thì công tác bầu cử của huyện Phong Điền đã hoàn tất với 100% cử tri đi bầu cử, là một trong 2 huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên – Huế hoàn thành sớm công tác bỏ phiếu.

Tại huyện Nam Đông, là huyện miền núi, dân cư sinh sống phân tán, với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng công tác bầu cử diễn ra hết sức thuận lợi, toàn huyện đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Công tác bầu cử của các huyện, thị xã còn lại tại Thừa Thiên Huế, tính đến 15 giờ hôm nay, A Lưới đạt 99,96%; Quảng Điền 99,99%; TX Hương Trà 99,97%; TP Huế 99,27%; TX Hương Thủy 99,97%; Phú Vang 99,76%; Phú Lộc 99,42%.

16h00. 80% cử tri đã đi bỏ phiếu

Đó là số cử tri đã đi bỏ phiếu tính đến thời điểm 14 giờ ngày 22-5 theo số liệu cung cấp từ Uỷ ban bầu cử Quốc gia tại bản thông cáo số 3 vừa phát đi. Theo Văn phòng Uỷ ban bầu cử Quốc gia, báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm 14 giờ, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 51.593.536/68.089.084 cử tri (80,51%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 11.975 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tổng số cử tri của tỉnh Tuyên Quang đã đi bầu đạt 97,86% (trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%); tỉnh Quảng Nam đã đi bầu đạt 97,40% (trong đó có 1.118 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Tỉnh Kon Tum đạt 97% (trong đó 58 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu); tỉnh Hòa Bình đạt 96,8% (trong đó 126 xã và 1408 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Yên Bái đạt 95,74%; tỉnh Phú Thọ 95,33% (trong đó có 34 xã và 576 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Quảng Ngãi 95,55% (trong đó có 67 xã và 650 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Lâm Đồng đạt 94,83%,...

Cần Thơ đạt tỉ lệ bỏ phiếu bầu cử trên 95%

Báo cáo nhanh từ Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết, đến 15g ngày 22-5, toàn TP đã có gần 930.000 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ bỏ phiếu trên 95%.

Hiện đã có 531/1003 tổ bầu cử đạt tỉ lệ 100%; có 13 xã phường đạt tỉ lệ bỏ phiếu 100% (trong đó có bốn xã của huyện Phong Điền, hai xã của huyện Cờ Đỏ, sáu xã của huyện Thới Lai và một phường của quận Ô Môn). Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn ổn định. Trời vẫn mưa dai dẳng từ sáng sớm đến hiện giờ chưa dứt.

Quảng Ngãi: Trên 944.000 cử tri của tỉnh Quảng Ngãi đã tự tay lựa chọn và bầu ra 7 đại biểu Quốc hội; 55 đại biểu HĐND tỉnh; 468 đại biểu cấp huyện, thành phố và bầu 4.780 đại biểu cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đánh giá chung thì ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi rất an toàn, đúng luật định, lượng cử tri đi bầu đông đủ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các điểm bỏ phiếu của cử tri được thực hiện chu đáo, đảm bảo cho ngày hội toàn dân đi bầu cử tại Quảng Ngãi diễn ra thành công.

15h00. Trời mưa, tàu đi bỏ phiếu tại các Hòn thuộc Côn Đảo chưa về được.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến 15 giờ chiều 22-5, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 782.000 cử tri đi bầu cử, đạt hơn 95%. Trong đó, huyện Đất Đỏ là huyện đầu tiên hoàn thành công tác bầu cử. 100% cử tri của huyện đã tham gia bỏ phiếu.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử, có 20/82 đơn vị hành chính cấp xã có số cử tri đi bầu đạt 100. Công tác bảo đảm về an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện lưới được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra theo tiến độ.

Thời tiết trên địa bàn bảy huyện, thành phố mát mẻ, thuận lợi. Riêng huyện Côn Đảo trời còn mưa to nên tàu đi bỏ phiếu tại các Hòn chưa về được. Số cử tri tại huyện Côn Đảo tham gia bầu cử tính đến thời điểm báo cáo là hơn 6700 cử tri.

Tranh thừ giấc trưa đi bầu cử. Bỏ giấc ngủ trưa ngày chủ nhật, nhiều người đã dành khoảng thời gian quý báu ấy để tới điểm bầu cử bỏ phiếu.

Đại diện tổ bầu cử 25 Phường Bến Nghé cho biết, tranh thủ giờ nghỉ trưa,các thành viên trong tổ cũng đã mang những thùng phiếu phụ tới gia đình những người già bệnh tật, không đi được đã đăng kí trước đó với phường.



Chị Phạm Thị Bạch Loan và cô con gái Phan Xuân Trang thu xếp việc gia đình, đi bỏ phiếu lúc thưa người. Chị chia sẻ chị cùng con gái cũng tới đây từ 10h trưa nhưng lúc đông quá chị không vào được nên tranh thủ buổi trưa cùng con gái qua đây bỏ phiếu.

Ông Ngô Phước Sơn (Tổ trưởng tổ bầu cử 29) cũng cho biết điểm bầu cử này có 1469 người đăng kí. Tính đến đầu giờ chiều nay, có khoảng 2/3 cử tri đã đi bầu cử. Có những người lớn tuổi, được người nhà đẩy xe lăn tới, con cháu dìu đi vì họ mong muốn được tự tay bỏ lá phiếu tín nhiệm của mình. Ông cho biết, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho điểm bầu cử, các cử tri trước khi vào phòng đều để túi xách ở ngoài và không sử dụng điện thoại khi vào phòng bỏ phiếu. “Từ 1-3h chiều, tổ bầu cử sẽ cho người mang thùng phiếu phụ đến những gia đình có người già bệnh tật không đi được đã đăng kí với phường.”

Theo Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, tính đến 11 giờ ngày 22-5, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 3.724.997 người, đạt 71,58%.

83 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bầu cử; trong đó huyện Sóc Sơn có 13 khu vực; quận Hà Đông có 1 khu vực; huyện Gia Lâm có 6 khu vực; huyện Chương Mỹ có 12 khu vực; thị xã Sơn Tây có 24 khu vực; huyện Ba Vì có 12 khu vực; huyện Phúc Thọ có 1 khu vực; huyện Thạch Thất có 9 khu vực; huyện Đông Anh có 5 khu vực.

TTXVN cho biết, trưa 22-5, tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, báo chí, cập nhật tình hình bầu cử trên cả nước tính đến 11 giờ 30 phút ngày 22-5.

Theo số liệu cập nhật đến 11 giờ 30 phút sáng 22-5, trên toàn quốc, từ Hà Giang cho tới Cà Mau, số liệu cập nhật đến giờ phút này cho thấy, cơ bản cử tri đi bầu cử rất tích cực.

Trong đó, Quảng Nam số cử tri đi bầu cử đạt 92,6%; Yên Bái 91,75%; Quảng Trị, Kon Tum, Sơn La đạt trên 90%; Hòa Bình 89%; Quảng Ngãi 88,48%; Hậu Giang 84,12%; Ngệ An trên 80%; Cao Bằng 81,51%; Đắc Lắc 80%; Vĩnh Phúc 77%; Thanh Hóa 78,80%; Quảng Bình 78,15%; Đà Nẵng 77,65%; Phú Yên 76,92%; Sóc Trăng 78,98%, Cần Thơ 70%...



Các địa phương khác cũng trên 70%. Duy nhất có một địa bàn là tỉnh Bình Dương hiện nay số cử tri đi bầu cử đạt 44,76%. Đây cũng là địa bàn có đặc thù riêng, có nhiều khu công nghiệp, công nhân có thể đi làm ăn xa, hôm nay là ngày nghỉ, điều kiện bầu cử có khó khăn, nhưng tôi tin rằng đến chiều sẽ thành công tốt đẹp.

Trước đó, TTXVN cũng cho biết, thông tin khái quát cập nhật tình hình bầu cử trong cả nước tính tới thời điểm 11 giờ ngày 22/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết qua tập hợp báo cáo từ Hội đồng bầu cử quốc gia, các đơn vị bầu cử đã tổ chức tốt công tác bầu cử.



Một số địa phương đã có trên 70% cử tri tiến hành bầu cử như Hà Giang; Cà Mau khoảng 60%, các địa phương miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng khoảng xấp xỉ 70%; một số điểm bầu cử tại Hà Nội hiện đã đạt 100%.



Tính đến thời điểm này, tỷ lệ cử tri cả nước đã đi bầu cử đạt khoảng trên 70%.

12h00. Chưa có tình huống bất thường nào xảy ra

Tính đến thời điểm này, có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, hiện nay Nghệ An đã có trên 50% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Kon Tum có 44 khu vực, Nghệ An có 22 khu vực, Quảng Nam có 48 khu vực), nhất là khu vực bỏ phiếu tại các huyện đảo. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.



Tin ảnh: Trọng Phú

Theo Uỷ ban bầu cử Quốc gia, hiện không khí ngày bầu cử, dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến thời điểm này khá tốt. Các điều kiện để cử tri đi bầu cử cũng khá thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết, tại các điểm bầu cử rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Giao thông đi lại thuận lợi. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử. Các cơ quan, doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã bố trí thiết bị dự phòng, nhân viên trực điều hành để xử lý sự cố mạng lưới, nghẽn cục bộ, bảo đảm thông suốt cho các thuê bao điện thoại cố định và mạng di động. Một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử tại các địa phương được bảo đảm, chưa có vấn đề bất thường xảy ra, chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết.

Cử tri Gia Lai háo hức đi bầu cử

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 22/5, hàng trăm ngàn cử tri Gia Lai đã nô nức đến các điểm bầu cử.



Chùm ảnh người dân Gia Lai nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tin ảnh: Lữ Quỳnh Loan Toàn tỉnh có 1.615 tổ bầu cử, tổng số cử tri là 953.995. Theo đó, có 3 đơn vị bầu cử, bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 13 ứng cử viên; cử tri sẽ bầu 80 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 trong tổng số 132 ứng cử viên được phân bổ tại 23 đơn vị bầu cử; 17 huyện, thị xã, thành phố có tổng cộng 174 ban bầu cử, với 1.014 ứng cử viên để bầu ra 607 đại biểu HĐND cấp huyên nhiệm kỳ 2016-2021; 222 xã, phường, thị trấn có 1.563 ban bầu cử, với 9.997 ứng cử viên, bầu ra 6.008 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Dân nghèo kỳ vọng các ứng viên trúng cử. Sáng ngày 22-5, có hàng trăm cử tri ngồi xếp hàng dài tại khu vực bỏ phiếu số 176, phường Thạnh Xuân, quận 12 chờ bầu cử.



Bà Trần Thị Mẹo tham gia bỏ phiếu chọn người có đức có tài để chăm lo cho dân.



Bà Trần Thị Mẹo, 80 tuổi dù chân đi khập khiễng đi từng bước khó khăn nhưng bà vẫn đến điểm bầu khá sớm.

Khi được hỏi về cảm xúc của bà khi tham gia bầu cử, bà Mẹo phấn khởi nói “Kỳ bầu cử nào tôi cũng đi, không đi mất quyền lợi sao. Tôi không bầu cho có, mà phải xem rất kỹ lý lịch của các vị mình bầu làm sao phải là những người có khả năng chăm lo cho người dân nghèo đang gặp khó. Tôi giờ già rồi cũng không mong muốn gì chỉ mong cuộc sống bình yên xã hội công bằng, bình đẳng và muốn được như vậy thì phải nhờ vào những người lãnh đạo hiểu và lo cho dân. Hơn nữa, tôi rất muốn bầu được người luôn biết đứng về phía người dân để hiểu chúng tôi hơn”.

Đông đảo sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer nô nức đi bầu cử. Trời đổ mưa tầm tã, nhưng rất đông các cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử ở địa bàn tỉnh Trà Vinh.



Sư sãi chùa KOSKEOSIRI , TP Trà Vinh bỏ phiếu



Toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 970.000 ngàn cử tri ở 1.316 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có hơn 300.000 cử tri là đồng bào Khmer.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng, sơ bộ ghi nhận từ sáng sớm đến trưa 22-5, ở các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh, bà con cử tri người dân tộc hăng hái đến bỏ phiếu rất đông.

Sinh viên háo hức đi bầu cử. Từ 6 giờ sáng, nhiều sinh viên Đại học Huế (Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Đại Học Kinh tế, Đại học Nghệ thuật, Đại học Nông lâm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Y dược, Đại học Luật) đã đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử.



Các sinh viên đến khá sớm để bỏ phiếu tại Đại học Y dược Huế.

Để các sinh viên nắm rõ về những thông tin bầu cử, tại trường đều đặt các bảng thông tin về bầu cử cũng như danh sách những người ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trường treo các băng rôn và tuyên truyền để đề cao ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên khi bầu cử.

Theo ghi nhận tại Cần Thơ, có khoảng 25.000 sinh viên ĐH Cần Thơ ở lại trường học tập vào dịp hè này và thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại trường với 14 điểm bỏ phiếu. Tính đến trưa 22-5, tỷ lệ cử tri là sinh viên ĐH Cần Thơ đi bầu đạt trên 56% trong tổng số 25.000 cử tri sinh viên.



Cử tri Nguyễn Văn Đức (19 tuổi) lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại nơi cư trú ở khu vực 2, phường An Thới Cần Thơ.

Đức hiện là sinh viên năm nhất Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM. Dù đang học tập tại TP.HCM, nhưng Đức đã chọn về địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

8g sáng 22-5, Đức cùng mẹ đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu nhà thông tin khu vực 2. Em cho biết, “lần đầu được cầm lá phiếu bầu chọn những người mà mình tin tưởng giống như mình đã thực sự lớn, được mọi người công nhận mình đã lớn để thực hiện quyền công dân”.

11h30. "Nghẽn" bỏ phiếu vì cử tri "nghiên cứu" kỹ ứng viên

Tới thời điểm 11g30, thông tin từ Uỷ ban bầu cử TP.HCM, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi đã có tỉ lệ cử tri đi bầu 100% và huyện Củ Chi hiện nay là địa phương có tỉ lệ cử tri hoàn thành bỏ phiếu cao nhất trong 24 quận, huyện.

Ngoài huyện Củ Chi, quận 2 cũng có xã An Lợi Đông đã có lệ bỏ phiếu 100%.

Bên cạnh đó, quận 1 hiện là địa phương có tỉ lệ cử tri bầu cử thấp nhất là hơn 32%. Nhiều phường tỉ lệ bỏ phiếu cũng còn rất thấp. Theo Uỷ ban bầu cử quận 1, bà con cử tri đến xếp hàng rất đông, có nơi xếp hàng tới cả trăm mét. Nguyên nhân tỉ lệ thấp là do bà con cử tri nghiên cứu và lựa chọn hơi lâu, nhiều cử tri khi vào trong phòng kín nghiên cứu nên người xếp hàng chờ bên ngoài chưa được bỏ phiếu đông.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP lưu ý quận 1, các điểm bầu cử tới đông mà cử tri không vào bầu được thì vận động người dân nghiên cứu trước danh sách các ứng cử viên đã để sẵn ở ngoài điểm bầu cử để vào phòng kính lựa chọn nhanh hơn.

11h10. Tại TP.Vũng Tàu, từ 6 giờ 30 phút sáng 22-5, cử tri đã đến 178 khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn TP để tham gia bầu cử. Tổng số cử tri của TP.Vũng Tàu là hơn 219 nghìn người, chiếm hơn 62% tổng dân số. Trong số các khu vực bầu cử, Khu phố 7, phường 5 là nơi tập trung gần 1700 cử tri- một trong những địa bàn có số cử tri đông nhưng điều kiện khó khăn nhất.

Ông Lê Thuận Lợi- Bí thư Chi bộ Khu phố 7, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7 (phường 5, TP.Vũng Tàu) cho biết, địa bàn KP 7 rộng nhất phường, dân cư tập trung phía dưới biển và một nửa sống trên núi, quanh khu vực các chùa. Ngoài ra, trụ sở khu phố 7 nhỏ, nằm sát biển xung quanh là bến neo đậu tàu thuyền của ngư dân.



Cử tri đi bỏ phiếu tại Khu vực số 7, phường 5, TP.Vũng Tàu.



Do vậy, để thuận lợi cho công tác bầu cử, khác với các khu vực khác, khu vực số 7 đã được tổ chức đặt tại sân của chùa Thích Ca Phật Đài. Đa số cử tri là người lao động nghèo, làm thuê, ngư dân nên khi bắt đầu bỏ phiếu, các cử tri đã tranh thủ tới bỏ phiếu để kịp đi làm. Trụ trì các chùa cùng tăng, ni cũng đã xuống để bỏ phiếu. Thùng phiếu phụ sẽ được mang đến các gia đình cử tri lớn tuổi, bệnh để cử tri có thể bỏ phiếu.

"Do điều kiện không thuận lợi, trời chiều có thể chuyển mưa, nước mưa tạt và ngập khu vực bầu cử nên Hội đồng Bầu cử đã cho phép khu vực số 7 sau khi bỏ phiếu, niêm phong xong sẽ chuyển thùng phiếu về trụ sở UBND phường để kiểm phiếu”, ông Lợi cho biết.

Đi biển về sớm để đi bầu. Cùng với cả nước, sáng hôm nay 22-5, cử tri Cà Mau đã tranh thủ đi biển về sớm để bầu cử.



Cử tri Đất Mũi bỏ phiếu bầu sáng 22-5-2016.

Ông Mã Văn Tến, cựu chiến binh xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, người được phân công chỉ đạo điểm bầu cử ở ấp Mũi (xã Đất Mũi) cho biết: "Sáng sớm ở đây trời mưa to, cũng là lúc bà con ngư dân đang đi biển đánh bắt tôm cá. Đến 10 giờ thì bà con tranh thủ về và đang đổ về điểm bầu cử của ấp. Theo đánh giá của chúng tôi thì có thể đến 13 giờ, trễ lắm là 14 giờ chiều nay thì điểm bầu cử ấp Mũi sẽ hoàn tất việc bầu cử".

10h58. Tính đến 10 giờ 30 sáng 22-5, sau hơn ba giờ bầu cử, hiện nay trên địa bàn 24 quận huyện với 3.000 điểm bầu cử, người dân đã phấn khởi đi bỏ phiếu. Thông tin từ Uỷ ban bầu cử TP.HCM, tỉ lệ hoàn thành bỏ phiếu chung đạt gần 50%, trong đó, huyện Củ Chi tỉ lệ hoàn thành cao nhất là hơn 70%.



Ảnh: Hoàng Giang

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP cho biết: “Tôi đã thực hiện xong quyền cử tri của mình tại điểm bỏ phiếu và đã kiểm tra ở những điểm bỏ phiếu khác trên địa bàn TP. Không khí chung tôi nhận thấy là tinh thần phấn khởi của người dân TP nô nức đi bầu. Ở các điểm bầu cử người dân đợi rất đông để thực hiện quyền bầu cử của mình, trang phục đẹp, gương mặt ai nấy đều rất rạng rỡ. Tôi nghĩ rằng, ấy là do người dân đã ý thức được trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử này và sẵn sàng lựa chọn để bầu được những đại biểu mà người dân kỳ vọng sẽ đem lại được những điều tốt đẹp cho đất nước mình cũng như cho người dân trong thời gian tới”, Chủ tịch hội đồng bầu cử TP.HCM chia sẻ.

Bà Tâm cũng cho hay, hơn 3000 điểm bầu cử tại TPHCM được tổ chức tốt, công tác tổ chức đã được chuẩn bị từ rất lâu và rất chu đáo từ TP, quận, huyện, phường, xã, thị trấn cho đến các tổ dân phố. Công tác tuyên truyền vận động với người dân đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ các hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên với đồng bào cử tri, công tác mạn đàm tiểu sử để cho người hiểu được, biết được người ứng cử đó có những điểm mạnh gì. Từ đó có lựa chọn sáng suốt và đúng đắn để bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu và bầu đúng người mà mình có thể tin tưởng được đó là cả một quá trình. Bà Tâm khẳng định, cho đến thời điểm này cuộc bầu cử trên toàn TP đang diễn ra rất tốt đẹp.

Học viên cai nghiện thực hiện quyền bầu cử. 440 người đang điều trị nghiện đã tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu trong niềm nôn nao khó tả tại cơ sở xã hội Bình Triệu (quận Bình Thạnh). Nhiều bạn trước đây không nghĩ lá phiếu trên tay có ý nghĩa đặc biệt như vậy.



Các học viên được hướng dẫn bầu cử theo quy trình rất nghiêm túc

"Đây là lần thứ hai em được đi bầu cử. Em không ngờ lá phiếu của mình cũng góp phần quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Em hi vọng các đại biểu có tài có đức sẽ làm cho dân giàu nước mạnh…", bạn Đ.V.L chia sẻ sau khi tự tay bỏ phiếu vào thùng.

Ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết hiện thành phố đang quản lý 9.500 học viên tại 17 cơ sở cai nghiện. Tại mỗi đơn vị đều có tổ chức bầu cử để các học viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

230 can phạm ở Huế đi bầu cử. Sáng ngày 22-5, các cử tri là nghi can bị tạm giữ tạm giam tại Thừa Thiên - Huế cũng đã được bỏ phiếu thể hiện quyền và nghĩa vụ công nhân của mình.

Để đảm bảo công tác an ninh, ngoài các cử tri bị tạm giữ tạm giam được bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 5 – đặt tại Trại giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thì có hai hòm phiếu lưu động được các chiến sĩ công an mang đến từng trại giam để cử tri thực hiện quyền công dân của mình.



Người bị tạm giữ tạm giam đi bầu cử.

Thượng tá Hồ Quang Thạnh - Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, có tất cả 230 nghi can đang bị tạm giữ tạm giam tại trại giam Công an tỉnh và trại giam các tuyến huyện, thị xã sẽ được hoàn tất công tác bầu cử trong ngày hôm nay.

Can phạm Chí Hòa xúc động đi bầu cử.

Đúng 7 giờ sáng Đại tá Đinh Thanh Nhàn phó giám đốc công an TP.HCM đã có mặt cùng tổ bầu cử tiến hành làm lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 83 Trại tạm giam Chí Hòa, TP.HCM.



Những can phạm có kỷ luật tốt, quá trình cải tại tốt được trích xuất đi bầu





Sau khi các cán bộ chiến sỹ của trại tam giam tiến hành bỏ phiếu tại điểm bầu cử chính ở phường 13, quận 10, đã tiến hành trích xuất những can phạm có kỷ luật tốt, quá trình cải tại tốt ra bên ngoài phòng giam giữ, đến khu vực phòng bỏ phiếu.

Cán bộ trại tạm giam và thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn các cử tri trại tam giam quy trình bỏ phiếu.

“Tôi rất xúc động vì chúng tôi là những người vi phạm pháp luật nhưng chúng tôi đã được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu cử, cho chúng tôi biết mình vẫn còn có quyền công dân”. Chị Trần Hoàng Oanh bày tỏ khi cùng hơn 2000 can phạm khác, tham gia bầu cử vào sáng 22-5 tại trại tạm giam Chí Hòa, quận 10.



Chị Trần Hoàng Oanh.



Viết tên ứng viên lên tay... Đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, cụ bà Tạ Quý Nhi 80 tuổi (sinh năm 1936) đã có mặt tại điểm bỏ phiếu khu vực số 7 Trường mầm non Hoa Quỳnh, 34 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM để được bỏ phiếu trong ngày bầu cử 22-5.



Cử tri Tạ Quý Nhi đến từ rất sớm. Năm nay bà đã bước sang tuổi 80.



Video cử tri Tạ Quý Nhi và Ngô Huy Hoàng kỳ vọng tại ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Thực hiện: XUÂN HUY

Bà đến điểm bỏ phiếu thật sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Bà cho biết: “ Tôi năm nay đã 80 tuổi, là dân cư Sài Gòn, tôi chưa từng bỏ lỡ kỳ bầu cử nào. Cái tôi mong muốn là nhân dân bình yên và được lãnh đạo quan tâm bảo vệ. Nhân dân an lành để Phát triển”.

Cử tri Ngô Huy Hoàng (56 tuổi), sau khi xem qua lý lịch trích ngang đã viết lên tay sự chọn lựa cho lá phiếu của mình, cho biết :” Đây là lần thứ 8 tôi đi bầu các cấp hội đồng nhân dân. Tôi thực sự mong mỏi các cấp lãng đạo mà chúng tôi bầu chọn quan tâm đến đời sống cư dân, tôi mong đất nước đổi mới. Về kinh tế, đời sống của nhân dân khá hơn.”

“Tôi viết ra tay mình những ứng viên mà tôi sẽ chọn lựa bỏ phiếu bầu vì xem xong lý lịch trích ngang thì tôi đã có sự lựa chọn. Đây là sự kỳ vọng của tôi về họ. Và hy vọng lá phiếu của mình sẽ bình chọn ra được những người có tài năng thực sự để có thể giúp ích cho xã hội”.

10h00. Bỏ phiếu là có trách nhiệm với đất nước

Phát biểu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, cử tri Nguyễn Văn Bình, UVBCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nói: đây là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.



Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình đang bỏ phiếu



Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình cho rằng đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình cho rằng đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Theo ông Bình, đây là ngày trọng đại của dân tộc, ngày hội của non sông, ngày hội của toàn dân. “Bầu cử là thể hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước, với địa phương, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”, ông Bình nói.

Từ sáng sớm ông Trương Hòa Bình– Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 115 (Phường 11, Quận Tân Bình) dự lễ chào cờ và khai mạc, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri.

Ông là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu bầu tại điểm này. Phó thủ tướng đã cùng đông đảo cử tri phường bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu Quốc hội, HĐND TP, quận và phường. Chia sẻ ngắn gọn với báo chí, ông hi vọng những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ là những người xứng đáng, có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.



Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri.

Sáng 22-5, tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bỏ phiếu. Ngoài Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tại khu vực bầu cử này còn có ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng tham gia bỏ phiếu.

9h40. Chọn người trẻ lãnh đạo mong mang lại luồng gió mới

Khu vực bỏ phiếu 50, phường 7, quận 3, TP.HCM là điểm bỏ phiếu đặc biệt bởi khu vực vực bỏ phiếu nằm trong khuôn viên chùa Chantarangsay (hay Candaransi) của Phật giáo Nam tông Khmer.

Sân và cổng chùa tràn ngập cờ hoa của quốc kỳ chào mừng bầu cử cùng cờ mùa lễ Phật đản năm nay.



Cụ Phạm Thanh Liêm đã 85 tuổi và chưa hề bỏ qua kỳ bầu cử nào





Sư Chauel bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu 50, phường 7, quận 3, TP.HCM trong khuôn viên chùa Chantarangsay



“Từ ngày tôi đến ở chùa năm 1999 đến nay, năm nay là mùa bầu cử thứ ba tôi tham gia tại chùa”, sư Chauel thuộc chùa Chantarangsay chia sẻ.

Sư Chauel còn cho biết tiêu chí chọn người vào vị trí lãnh đạo của sư năm nay dành cho những người ở tuổi trung niên. “Ở tuổi trung niên, với kinh nghiệm đã kinh qua, suy nghĩ, hành động cũng sẽ thấu đáo hơn người trẻ nên tôi ưu tiên chọn những người này. Dĩ nhiên những vị trung niên tôi chọn cũng phải có bề dày trong sự nghiệp”, sư Chauel nói.



Cụ Phan Thanh Liêm cho biết cụ chọn người trẻ để mong có một luồng gió mới cho đất nước



Ngược lại với sư Chauel, cụ Phạm Thanh Liêm (ngụ tại 128/2 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) cho biết, tiêu chí của cụ chọn là người trẻ. “Tôi năm nay 85 tuổi, đi bầu cử không thiếu một mùa nào. Mỗi mùa bầu cử tôi luôn trông chờ đến ngày để chọn lựa lãnh đạo các cấp. Đặc biệt năm nay không khí gia đình tôi hồ hởi hơn bởi rất nhiều ứng cử viên trẻ. Tôi chọn người trẻ, giỏi để mong có những lãnh đạo đem lại luồng gió mới cho đất nước”, cụ Phạm Thanh Liêm nói.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất

Đúng 6g30 Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang cùng gia đình đã đến khu vực bỏ phiếu số 72, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10 quận 3 (TP.HCM) để bầu cử.



Cử tri Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực thành ủy đến sớm trò chuyện, trao đổi với cử cùng khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Việt Hoa



Sau khi dự lễ chào cờ và khai mạc chương trình, gia đình Phó bí thư thường trực Tất Thành Cang đã cùng đông đảo cử tri phường 10 bỏ phiếu để lựa chọn những đại Quốc hội, HĐND quận và phường.

Đông đảo cử tri cũng đã xếp hàng để chờ đến lượt bỏ phiếu. Theo ông Nguyễn Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường 10, khu vực bỏ phiếu bầu cử số 72 có 1.150 cử tri, thời gian bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 7g sáng đến 7g tối.

Phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bỏ phiếu







Bà Ngô Thị Huệ - Phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 21, quận 3. Ảnh: HOÀNG GIANG







Bà Ngô Thị Huệ - Phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vẫy tay chào các cử tri khác khi hoàn thành phần bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 21, quận 3. Ảnh: HOÀNG GIANG

9h10. Là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu Khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo, công tác bầu cử và chọn lựa đại biểu được thực hiện công khai, minh bạch, ngày hội non sông là dịp để cử tri thể hiện nguyện vọng và mong muốn của mình đối với công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.



Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM bỏ phiếu tại quận 2. Tin ảnh: Tá Lâm

“Hôm nay là ngày hội lớn của toàn dân. Là sự kiện chính trị quan trọng lớn của xã hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mỗi người dân với là phiếu của mình chọn lựa ngững người có đức có tài tiêu biểu xứng đáng vào đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan lãnh đạo cao nhất. moi người dân cần phát huy quyền làm chủ của mình bầu đúng bầu đủ dó là góp phần vào thành côn của ngày bầu cư hôm nay”, ông Phong nói.

Được biết, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 đã tổ chức 8 điểm bỏ phiếu với hơn 13 ngàn cử tri đi bầu cử.

Chủ tịch Quốc Hội và Chủ tịch nước bỏ phiếu



Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch Quốc Hội đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 8 - phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân - HN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu tại Hải Phòng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: TĐ Tại đây, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai mạc và cùng phu nhân bỏ những lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 8. Sau đó, Thủ tướng cùng phu nhân đã gặp gỡ các cử tri tại điểm bầu cử. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bảo cho biết: "Cử tri tại điểm bầu cử số 8 rất vui mừng, phấn khởi vì được gặp gỡ Thủ tướng trong ngày bầu cử". Ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử ở TP.HCM Từ sáng sớm 22-5, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những người vừa kết thúc nhiệm kỳ đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình cùng các cử tri khác. Từ sáng sớm 22-5, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những người vừa kết thúc nhiệm kỳ đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình cùng các cử tri khác.



nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và...



...nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu Theo đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu khu vực số 7, 34 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1. Theo đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu khu vực số 7, 34 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu khu vực số 41, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Trời mưa, hàng ngàn cử tri miền Tây vẫn đi bỏ phiếu. Sáng sớm 22-5, tại một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL mưa rào nhẹ. Tuy nhiên, chưa tới 7 giờ sáng, tại các khu vực, điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri đã có mặt từ rất sớm để thực hiện trách nhiệm công dân.

Tỉnh Sóc Trăng: Ngay trong sáng ngày 22-5, dù mưa khá nặng hạt nhưng bà con cử tri ở nhiều địa phương của tỉnh đã tranh thủ đi bỏ phiếu từ rất sớm.



Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình - ảnh CAO XUÂN



Hòa Thượng Kim Rêne, Trụ trì chùa Dơi (phường 3-TP Sóc Trăng) bỏ phiếu. Ảnh: CTV CAO XUÂN



TP Cần Thơ: Mới 6 giờ 30 phút sáng 22-5, các tổ bầu cử của khu vưc 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã có hơn 100 cử tri có mặt và tranh thủ thực hiện quyền công dân dù thời điểm này đang mưa.

Theo ghi nhận, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên địa bàn TP Cần Thơ đã có hàng ngàn cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.



Dù trời mưa nhưng cử tri Cần Thơ vẫn tranh thủ đi bỏ phiếu bầu cử từ rất sớm. Ảnh: GIA TUỆ



Không khí bầu cử vui vẻ và chu đáo. Ông Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt tại điểm bầu cử (khu vực bỏ phiếu số 97, Phường 15, Quận 10, TP HCM) từ lúc 6 giờ 45 phút để kiểm tra lại công tác bầu cử ở khu vực này, trao đổi với các cán bộ trong ban tổ chức bầu cử để có những chỉnh sửa kịp thời nhằm tạo ra sự đồng bộ cho công tác bầu cử trong sáng nay.

Đánh giá tại buổi bỏ phiếu, Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: "Công tác bầu cử đã được hoàn thiện và kiểm tra chặt chẽ trước khi bắt đầu. Không khí bầu cử ở đây rất thân thiện, vui vẻ và chu đáo. Tôi thấy rất hài lòng".



Ông Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bỏ phiếu



Tại buổi lễ, ông cũng đã tham gia quy trình bỏ phiếu và có những chia sẻ bên lề với các cử tri. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, bỏ phiếu tại khu vực này, Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đến kiểm tra việc bầu cử tại số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3 và số 68 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Mong đại biểu nói lên tiếng nói công nhân. 6 giờ 30 sáng 22-5, các điểm bầu cử tại các phường Linh Xuân, Linh Trung, TP.HCM nơi có đông công nhân sinh sống, làm việc đến chờ bỏ phiếu.

Đúng 7 giờ, những lá phiếu đầu tiên được cử tri bỏ vào hòm phiếu. Có mặt từ sáng sớm, anh Phan Thanh Tuyền quê Phú Yên công nhân Công ty trong KCX Linh Trung, Thủ Đức chia sẻ: “Danh sách đại biểu đã được niêm yết ở khu trọ trước thời gian bầu cử nên anh và những công nhân ở cùng có thời gian tìm hiểu tiểu sử, công việc của đại biểu khá kĩ và đã nhắm trong đầu một số đại biểu tâm huyết…Với công nhân, chúng tôi có tâm nguyện đại biểu nói lên được tâm nguyện của công nhân lao động về vấn đề công việc, tiền lương, chỗ ở, tiền trọ, điện nước để người công nhân vơi đi tình cảnh lương tăng giá cả nhảy vọt, người lao động xa quê thêm khó khăn".



Anh Tuyền có mặt từ sáng sớm tại khu vực bầu cử để điểm lại các đại biểu mình gửi gắm lần cuối. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị tại các điểm này khá chu đáo, có bàn ghế để người dân ngồi chờ. Người dân xếp hàng trật tự, có người hướng dẫn và bố trí nước uống.



Cử tri xếp hàng trật tự trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: P. ĐIỀN



Ông Vũ Đình Huấn, phụ trách khu vực 141 cho biết: Do đây là ngày nghỉ nên buổi sáng sớm người dân đi bầu sớm hơn, còn công nhân từ 8 giờ trở đi mới đến bỏ phiếu đông.

8h00. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thực hiện quyền bầu cử

Sáng 22-5, tại đơn vị bầu cử số 21 (UBND phường 7, quận 3, TP.HCM), Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.



Bí thư Thăng là người đầu tiên bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 21.



Lần lượt sau đó, các cử tri xếp hàng trật tự vào phòng bầu cử. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ, hân hoan.









Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương bỏ phiếu bầu

Từ 6 giờ 30 sáng 22-5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 82, Trường Mầm non Sơn Ca 15, đường Trần Khắc Chân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.



Ông Võ Văn Thưởng bỏ phiếu bầu của mình tại điểm bầu cử khu vực số 82, Quận Phú Nhuận vào sáng 22-5 - Ảnh: Q.T



Ngay trước giờ khai mạc bầu cử, ông Võ VănThưởng đã chia sẻ: "Không khí trong những ngày qua trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã cho thấy ngày bầu cử thật sự là một ngày hội của toàn dân. Đây là hoạt động quan trọng, là cơ hội để mọi công dân thực hiện quyền chính trị quan trọng của mình".

Ông Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng đến với cử tri bằng là phiếu của mình sẽ sáng suốt chọn ra người có đức, có tài, có khả năng và điều kiện tốt nhất để bầu vào Quốc hội khóa XIV cũng như Hội đồng nhân dân các cấp.



Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên



Người dân nhận phiếu bầu



Tổng bí thư trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu

7h37. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên

Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) và đông đảo cử tri đã tới khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sau khi gặp gỡ và chào hỏi cử tri đã tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu.

Được biết, kì bầu cử này TP Đà Nẵng có 538 tổ bầu cử. Về bầu cử ĐBQH, TP Đà Nẵng thành lập hai đơn vị bầu cử, đơn vị số một gồm: ba quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ và đơn vị bầu cử số hai gồm ba quận, huyện là Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang và Hoàng Sa.





Làm lễ chào cờ trước khi tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: LÊ PHI



Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng là người ứng cử ĐBHĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Ảnh: LÊ PHI

Uỷ ban bầu cử TP Đà Nẵng cũng đã chính thức thành lập Trung tâm báo chí phụ vụ công tác bầu cử ngay tại Trung tâm hành chính TP. Trung tâm này chính thức hoạt động vào lúc 7 giờ đến 19 giờ ngày 22-5-2016.

6h40. Điểm bầu cử đặc biệt và cử tri "đặc biệt"

Từ sớm nay, rất nhiều cử tri diện những bộ quần áo đẹp nhất nô nức đến điểm bầu cử số 58 Nguyễn Du (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận Hai Bà Tưng, Đống Đa) để bầu cử.

Đây là 1 trong 6 tổ bầu cử của phường Nguyễn Du với trên 1200 cử tri. Đặc biệt, điểm bầu cử này có một cử tri đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến điểm bầu cử

Đúng 6g40 cử tri Nguyễn Phú Trọng đã đi bộ từ nhà sang điểm bầu cử để cùng tham gia với bà con nhân dân tại phường Nguyễn Du để tham gia bầu cử. Dự kiến 7g sáng, sau lễ khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là người bỏ phiếu đầu tiên.

Tại tổ bầu cử này, cũng có một cử tri đặc biệt khác là cụ Nguyễn Doãn Thiều, cử tri cao tuổi nhất – 87 tuổi, trú tại tổ 5C, phường Nguyễn Du. Cụ được cháu trai đưa đến điểm bầu cử từ rất sớm.

Cụ Thiều cho biết đã từng tham gia nhiều lần bỏ phiếu. Và mặc dù giờ đã chuyển ra ở với con cháu tại địa bàn quận khác, nhưng cụ vẫn mong muốn được về nơi ở cũ của mình để bỏ phiếu cùng bà con lối xóm.





Cụ Nguyễn Doãn Thiều, cử tri cao tuổi nhất – 87 tuổi đi bầu cử

Đơn vị bầu cử số 2 thành phố Hà Nội (quận Đống Đa, Hai Bà Trưng) có 5 ứng viên đại biểu Quốc hội: Ông Hoàng Văn Cường-Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ông Trần Việt Khoa- Phó giám đốc Học viện Quốc phòng, ông Hoàng Châu Sơn-phó chủ tịch, giám đốc quỹ trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn-Phó chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn-Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

6h00. Cử tri TP.HCM nô nức đi bầu cử

Sáng nay, chủ nhật ngày 22-5, gần 70 triệu cử tri trên cả nước bắt đầu đi bầu cử, lựa chọn những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 22-5, hòa mình vào không khí bầu cử của cả nước, tại đơn vị bầu cử số 21 (quận 3, TP.HCM), cử tri có mặt từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.



Củ tri Phường 7 quận 3 ai nấy cũng trong tâm trạng vui vẻ, háo hức



Từ 6 giờ sáng, UBND phường 7 quận 3 đã bắt đầu đến UBND phường để chuẩn bị bầu cử, ai nấy cũng trong tâm trạng vui vẻ, háo hức, thực hiện quyền bầu cử của mình.





6 giờ 30 phút, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng có mặt tại điểm bỏ phiếu và vui vẻ trao đổi với bà con cử tri.

Cử tri xã đảo hân hoan đi bầu cử

Từ 5g sáng, loa phát thanh trên ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã thông báo cho cử tri trên địa bàn ấp đến giờ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.





Cử tri ấp Thiềng Liềng đến khu vực bỏ phiếu số 17 từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Ai cũng thể hiện nét hớn hở, vui tươi cho ngày hội của toàn dân.



Tay nách xách mang đi bầu cử. Ảnh: LÊ THOA



Cử tri ấp Thiềng Liềng xem lại tiểu sử của ứng cử viên trước giờ bầu cử. Ảnh:LÊ THOA