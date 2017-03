‘Tôi có niềm tin cử tri không dễ bị lợi dụng đâu’

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, đã nói như thế khi trao đổi với báo giới bên lề cuộc họp về tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 19-5.

Trả lời câu hỏi của báo giới về công tác bảo vệ an ninh cho ngày bầu cử, bà Tâm khẳng định: TP.HCM sẽ đảm bảo một cách tuyệt đối an toàn về trật tự an ninh trong, trước và sau ngày bầu cử. Hiện nay, Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan chức năng đang ráo riết chuẩn bị để đảm bảo an ninh trật tự cho ngày 22-5 sắp tới, người dân toàn TP sẽ đi bầu cử.



Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trả lời các cơ quan báo chí về việc chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: TÁ LÂM

Bà Tâm cho biết thêm vừa qua có hiện tượng tụ tập đông người, TP nhận định vụ việc có một số kẻ xấu lợi dụng việc biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, cá chết ở các tỉnh ven biển miền Trung... gây kích động biểu tình, tuyên truyền tìm cách lôi kéo, xúi giục, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ Đảng và Nhà nước.

“Thậm chí có những người còn tạo hiện trường giả, lấy hình ảnh ở các nước để gán ghép vào hình ảnh của bờ biển Việt Nam để nói là cá chết hàng loạt” - bà Tâm nói.



Từ đó, bà Tâm mong muốn cử tri TP hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, đừng bị kẻ xấu lợi dụng kích động mà đánh mất quyền thiêng liêng của mình là quyền bầu cử. “Các thế lực thù địch muốn cho cuộc bầu cử của chúng ta không thành công” - bà Tâm nói và bày tỏ niềm tin rằng tuyệt đại đa số cử tri của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng ý thức được việc này, không dễ bị lợi dụng, không để bị kích động bởi các kẻ xấu.

Tuy nhiên, bà Tâm cũng thừa nhận vừa qua có thể do thông tin của chúng ta chưa kịp thời nên một số người dân nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo, kích động của các kẻ xấu mà thiếu kiềm chế hoặc hành xử thiếu tỉnh táo, mới dẫn tới có tụ tập đông người.

“Nhưng chúng ta đã xử rất tốt, tuyên truyền, vận động và nói rõ hành vi, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng kích động lôi kéo, sau đó bà con tự động giải tán đi về” - bà Tâm nói.

Một lần nữa, bà Tâm mong muốn người dân đừng lặp lại điều này vì nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến TP.HCM.

“Chỉ một số thôi nhưng kẻ xấu sẽ lấy những hình ảnh cận cảnh đưa ra nước ngoài làm cho đồng bào trên thế giới nhìn vào đó mà không có thông tin đầy đủ sẽ nghĩ khác về hình ảnh của TP.HCM, không tốt một chút nào cho quá trình hội nhập” - bà Tâm nói và đề nghị người dân nếu thấy có hành động nào đó mà cảm thấy nghi ngờ thì hãy báo cho mặt trận đoàn thể, cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn một cách chính thống, để đảm bảo quyền bầu cử của mình.