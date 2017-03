Tối nay, bão số 8 đổ vào Quảng Trị - Quảng Nam

(PL)- Tại cuộc họp đầu giờ chiều 17-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN) cho biết sáng cùng ngày vị trí tâm bão số 8 ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo đến khoảng 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200 km và đổ vào bờ tối nay đến rạng sáng 19-9. Vùng bị ảnh hưởng của bão số 8 từ Quảng Bình đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Để chủ động đối phó với mưa bão, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các địa phương tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương cũng đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị có công hàm gửi đại sứ quán các nước trong khu vực tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân trú, tránh bão số 8.

Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết đã thông báo cho các tàu cá khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 8. Hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đã ra thông báo và hướng dẫn hơn 29.800 tàu với hơn 134.000 lao động biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn trong những ngày qua đã làm hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ 24, tỉnh lộ 623, đường Trà Bồng - Trà Phong, Trà Phong - Trà Thanh,… bị sạt lở nặng. Nghiêm trọng nhất là ba điểm sạt lở trên quốc lộ 24 đoạn đèo Viôlắc (thuộc xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) với nhiều tảng đá nặng cả tấn chắn ngang đường. Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đang huy động lực lượng xử lý các điểm sạt lở.

Ông Phạm Tiến San, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đắk Lắk, cho biết liên tiếp bốn ngày qua, trên địa bàn huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) có mưa to và rất to. Rạng sáng 17-9, lũ quét đã cuốn trôi nhiều nhà và tài sản của hàng trăm hộ dân sống dọc theo suối Ea Đrăng, sông Ea Khanh và sông Krông Búk. Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể những thiệt hại về người và tài sản do lũ gây ra.

Chiều tối 17-9, ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình (huyện Sa Thầy, Kon Tum), cho biết mưa lớn kéo dài đã làm xói lở vùng hạ lưu của đập tràn Ya Ve (xã Sa Bình) hơn 30 m, rộng khoảng 5 m và có độ sâu hơn 5 m. UBND xã Sa Bình đang huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục sạt lở.

NHÓM PV VÀ CTV