Tội phạm cướp, giết, hiếp giảm mạnh ở TP.HCM

(PL)- Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, sáng 30-11 đến kiểm tra tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2014 của Công an TP.HCM.

Báo cáo của Công an TP.HCM nêu trong năm 2014 đã mở năm đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người. CSGT cùng người dân truy bắt một tên trộm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. Ảnh: HTD Đồng thời đổi mới công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Do đó các loại án từ nghiêm trọng trở lên như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm giảm mạnh. Trong năm, Công an TP đã điều tra làm rõ 4.248 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 66,57%); triệt phá 879 băng nhóm, bắt 2.142 tên. Trong đó, tỉ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp có sử dụng súng đạt 95,3%. Một số loại án khác có kết quả khám phá cao như chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, mua bán chiếm đoạt trẻ em, hiếp dâm, giao cấu trẻ em, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích... Tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhằm tiếp tục kiềm chế, không để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. MINH NGUYỆT