Tội phạm ở TP.HCM giảm hơn một nửa

“70 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến cũng như thời bình, lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an TP.HCM nói riêng luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời luôn kề vai, sát cánh cùng quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách… bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã khẳng định như thế tại hội thảo khoa học “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM” do Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức ngày 29-3.

Tin dân sẽ được dân tin

Nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Nguyễn Trọng Xuất cho rằng chỉ có tin và dựa vào dân thì ngành công an mới có được nguồn lực vô song và chiều sâu mưu trí tấn công tội phạm. “Bài học rút ra từ an ninh cách mạng thời chiến, điểm cốt lõi của nó chính là nối tiếp và phát huy những giá trị tinh thần truyền thống dân tộc đã có tự ngàn xưa, đó là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, tin và dựa vào dân, chủ nghĩa anh hùng sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Chính nhờ đó mà lực lượng công an nhân dân luôn là chỗ dựa tin cậy của dân” - ông Xuất chỉ ra.

Theo ông Xuất, 40 năm sau giải phóng, lực lượng công an vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy của người dân. Bởi vì trên đường phố, trong thôn xóm khi có bóng dáng của sắc phục công an thì nhân dân cảm thấy yên tâm, bọn xấu không dám lộng hành. Ở các khu phố khi người công an khu vực hoạt động giỏi thì bọn trộm cắp lưu manh không có chỗ dung thân, bởi vì công an nhân dân chính là biểu trưng cụ thể của luật pháp.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (thứ ba từ trái sang) và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) đang trao đổi với các đại biểu tại hội thảo sáng 29-3. Ảnh: TÁ LÂM

PGS-TS Phan Xuân Biên, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng để làm cho lực lượng công an tốt hơn phải xây dựng người công an nhân dân thấm nhuần sáu lời dạy của Bác Hồ. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép và coi đó “là cha là mẹ là người sinh thành ra mình”, là đối tượng để mình phục vụ. Đối với chính bản thân mình phải tận tụy, cần mẫn, đạo đức trong sáng. “Bây giờ giữa đêm khuya, đi những đoạn vắng người mà thấy có anh công an, bộ đội là người dân yên tâm. Điều đó thể hiện niềm tin của người dân vào lực lượng công an” - ông Biên nói.

Theo bà Đỗ Thị Lan Anh, Tổng Biên tập tạp chí Sổ Tay Xây Dựng Đảng, chỉ khi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an gắn bó với nhân dân, thật sự yêu thương quý trọng nhân dân thì mới làm cho nhân dân yên tâm, tin tưởng và coi công an là người thân của gia đình mình, từ đó hết lòng giúp đỡ công an, hăng hái tham gia đấu tranh chống tội phạm.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề. Điều đó đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an TP.HCM nói riêng tiếp tục phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ””. Người đứng đầu ngành công an yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, lấy sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm kim chỉ nam, là thước đo để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người công an cách mạng… để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

“Nơi nào dân chưa hài lòng, tập trung chấn chỉnh ngay”

Đánh giá những hình ảnh đẹp của lực lượng công an là thế nhưng cũng có ý kiến cảm thấy không yên lòng khi còn có những cán bộ, chiến sĩ công an không còn là công bộc của dân mà đã trở thành những “ông quan cách mạng”, nhũng nhiễu, cửa quyền và hạch sách dân khiến cho nhân dân bất bình.

Theo bà Đỗ Thị Lan Anh, những cán bộ như thế không chỉ làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân mà còn làm xói mòn lòng tin của nhân dân, làm hại thanh danh của lực lượng công an nhân dân. “Tại sao không ít người dân lại sợ công an, lại hồi hộp đề phòng, e ngại khi đến cơ quan công an thay vì là cảm giác an tâm khi được đến với những người đại diện cho luật pháp, cho chính nghĩa? Không thể không suy nghĩ khi một số chiến sĩ công an trình độ chuyên môn kém lại biến chất, hoạnh họe, la mắng, thậm chí hành hung người dân. Ngành công an cần kiên quyết xử lý, loại bỏ những cán bộ như thế” - bà Lan Anh đề nghị.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong quá trình xây dựng lực lượng, Công an TP rất quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an càng ngày càng đẹp trong mắt người dân bằng nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng. “Nơi nào nhân dân chưa hài lòng, phản ánh những trường hợp này trường hợp khác mà gây phiền hà cho nhân dân thì chúng tôi sẽ tập trung làm rõ để chấn chỉnh, kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm trong lực lượng của mình, không có chuyện bao che hay dung túng. Chúng tôi cũng rất cần nhân dân phát hiện, phản ảnh kịp thời những trường hợp cá biệt trong ngành công an để chúng tôi kịp thời xử lý” - Thiếu tướng Thành nói.

Người đứng đầu ngành Công an TP.HCM hứa với tinh thần quyết tâm cao, với truyền thống hào hùng của lực lượng, Công an TP sẽ tiếp bước xứng đáng với các thế hệ công an đi trước, phát huy mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo cho TP luôn có một môi trường ổn định, hòa bình và an toàn để phục vụ cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.