Tới phút 89 vẫn bị ách!

Hẹn năm lần bảy lượt Ông TKC xin cấp GCN cho mảnh đất tại UBND phường 28, quận Bình Thạnh. Đây là quận áp dụng cơ chế một cửa liên thông, dân chỉ cần liên hệ tại UBND phường, khỏi phải lên xuống quận. Biên nhận của phường hẹn ông C. khoảng giữa tháng 11-2010 là có kết quả. Gần tới ngày hẹn, ông C. được biết quận đã yêu cầu phường xác minh thêm từ cuối tháng 9-2010. Nghe quận nói có gửi một bản thông báo về nhà nên ông đến phường 28 để nhờ xem thông báo nói gì. “Đi năm lần bảy lượt vẫn không xong. Lúc thì họ nói công văn chưa về tới, lúc thì nói hồ sơ quá nhiều nên lục không nổi”. Nhờ người quen, ông C. mới có được văn bản trong tay. Gần hai tháng sau, phường mới bắt đầu đi xác minh theo yêu cầu của quận. Chị LPT ở phường Tân Hưng, quận 7 cũng bị lâm vào tình trạng hồ sơ trễ miệt mài. “Tháng 10-2010 tôi được quận 7 cấp giấy, nhưng kiểm tra lại thì diện tích đất có sai sót do bản vẽ thiếu phần đất phía sau nên tôi nộp lại xin điều chỉnh GCN. Lố biên nhận gần cả tháng nên tôi gọi điện thoại hỏi thì cán bộ thụ lý cứ hẹn tuần sau”. Giữa tháng 2-2011, chị T. mới xong việc sau gần ba tháng sốt ruột. Gỡ rối về tiền sử dụng đất là ưu tiên hàng đầu Tháng 9-2010, Bộ Tài Chính đã có dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2009, đề nghị khi tính tiền sử dụng đất thì chia làm hai phần: phần trong hạn mức thì tính theo bảng giá đất của TP, phần ngoài hạn mức thì tính theo giá thị trường. Đề xuất này nếu được ban hành thì e sẽ tiếp tục vướng ở khâu xác định giá thị trường. Mới đây, tại cuộc họp với lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Tài chính cho biết gỡ rối về thu tiền sử dụng đất là một giải pháp hàng đầu của TP. Sở này sẽ cùng với các sở ngành liên quan gấp rút gửi văn bản trình các bộ ngành cách gỡ rối cho việc tính tiền sử dụng đất.