Tôi tên “Bom” thì sao?

Theo đó, các thông tin được cung cấp không kể từ nguồn nào, hình thức nào (nói đùa, tin nhắn, điện thoại báo...) nhưng có ẩn chứa thông tin nguy hiểm, uy hiếp an toàn an ninh hàng không đều phải hành xử theo quy định của pháp luật (Luật hàng không, nghị định 60/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng). Vì vậy, quyết định xử lý của tổ bay không thể căn cứ vào việc hành khách thừa nhận là nói đùa, vì điều này cũng có khác gì tổ bay nghĩ là nói đùa. Trong mọi tình huống uy hiếp an ninh hàng không tổ bay, tiếp viên đều phải hành xử như vậy, họ không được phép làm khác.



Theo ông Lê Trường Giang - người phát ngôn Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), khi hành khách dùng từ “bom trong hành lý” hoặc tung tin sai về việc có bom, vật liệu nổ, chất nổ... có thể gây uy hiếp an toàn của máy bay, nhà ga, người trên mặt đất, thiết bị hàng không... mới bị các quy định của luật pháp chế tài.



Cũng đã có câu hỏi hành khách mang những tên như Nguyễn Văn Bom, Lê Thị Bom... nói tên mình khi làm thủ tục lên máy bay hay người nhà gọi tên của các hành khách này lúc làm thủ tục hay trên máy bay thì vẫn bình thường. Khách là trẻ em nói “con muốn ăn bom (táo)” hay cha mẹ gọi nickname “bom” của con cũng không bị các quy định này chế tài.





Theo L.Nam ghi (Tuổi trẻ)