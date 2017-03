‘Tôi xử lý, họ phải tâm phục, khẩu phục’

Các việc khác đã được giao cho công an điều tra, truy tố và đưa ra xét xử” - ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói với Pháp Luật TP.HCM ngay sau cuộc họp sáng 6-6.

. Phóng viên: Hai cán bộ bị ông tạm đình chỉ có tâm phục, khẩu phục không, thưa ông?





+ Ông Huỳnh Đức Thơ: Tôi chỉ đạo đình chỉ hai người này sau khi lắng nghe ý kiến của họ và những giám đốc sở, ngành liên quan. Họ đang phải làm kiểm điểm, sau đó TP sẽ thực hiện quy trình xử lý cán bộ theo đúng trình tự. Nếu cách chức vô lý thì có thể họ kiện nên phải thực hiện cho họ “tâm phục, khẩu phục”.

Nếu cứ thấy sai phạm liền vội cách chức cán bộ ngay là không đúng. Tôi mời họ trả lời chất vấn và có ý kiến của mọi người để họ thấy rằng họ đã không hoàn thành trách nhiệm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước mắt, tôi tạm đình chỉ công tác đã, còn tội của các ông ấy thế nào thì cơ quan thanh tra, công an điều tra sẽ có kết luận phù hợp.

. Thưa ông, người dân thắc mắc vẫn chưa thấy Đà Nẵng xử lý trách nhiệm những lãnh đạo cấp cao hơn có liên quan?

+ Tôi đã giao cho thanh tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan. Ví dụ có cán bộ nào khác đã phát hiện được việc tàu đó hoạt động chui nhưng không báo cáo. Ví dụ, ông Thuận (Phó Giám đốc Sở GTVT) báo cáo đã phát hiện và chỉ đạo cảng vụ không cho tàu Thảo Vân 2 xuất bến nhưng tàu này vẫn chở khách.

Xử lý trách nhiệm cá nhân là tùy vào tình huống cụ thể. Ví dụ, ông Thuận đã phát hiện và chỉ đạo mà cấp dưới không làm thì người đó phải “lên đường” (bị xử lý - PV) là đúng rồi. Nhưng ông Thuận không giám sát, hậu kiểm thì cũng phải bị xử lý.

Vụ việc này liên quan đến Sở GTVT, công an, biên phòng. Trạm biên phòng ở cảng được giao nhiệm vụ cứu hộ nhưng khi thấy vụ việc như vậy mà không xử lý, không báo cáo là không được. Vì vậy, trách nhiệm của biên phòng cũng cần được làm rõ.

Kế đến là trách nhiệm của công an đường sông. Khi tàu xuất bến là công an đường sông có trách nhiệm tuần tra, xử lý. Do đó phải điều tra xem có ông công an đường sông nào thấy tàu hoạt động chui mà không xử lý hay không.

. Mẹ của chủ tàu Thảo Vân 2 cho biết tàu này đã hoạt động 4-5 năm. Nếu họ nói đúng thì có vẻ đã “có vấn đề” trong việc kiểm soát hoạt động của tàu này?

+ Tàu này đã hoạt động trong 4-5 năm nhưng lúc đó là tàu đò, không phục vụ du lịch. Trước đó nữa thì tàu này là tàu cá. Tuy vậy, để trả lời nghi vấn “có vấn đề gì không” thì công an sẽ phải điều tra làm rõ.