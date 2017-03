Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Cần Thơ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH của thành phố từ 2011 đến nay. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2014, dù còn nhiều khó khăn nhưng Cần Thơ vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, tốc độ tăng trường kinh tế (GDP - giá so sánh 2010) bình quân 4 năm đạt 11,98%. Riêng năm 2014, tổng GDP ước đạt 68.932 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010 và tăng gần 4 lần so với năm 2004.

Cần Thơ đứng thứ 9 cả nước về chi số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,5 triệu đồng/năm tăng 1,8 lần so với năm 2010 và gấp 7 lần so với năm 2004; Thành phố hiện có 8 KCN tập trung với 212 dự án (trong đó có 190 dự án đang hoạt động ) tổng vốn đăng ký 1,9 tỉ USD, vốn đầu tư đã thực hiện 842 triệu USD; Trong công tác an sinh xã hội, thành phố tập trung xây mới và sữa chữa 1.392 căn nhà tình nghĩa, xây dựng mới 6.647 căn nhà đại đoàn kết…

Sáng 14-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn như công trình BV Đa khoa Cần Thơ; Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải, Tổng Công ty phát điện 2, đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhung sống tại phường An Thới, quận Bình Thủy…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng QK9 bức tranh chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong đó, khi đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh QK9, Tổng Bí thư đánh giá cao những hoạt động của QK9 trong thời gian qua và yêu cầu trong tình hình mới với những diễn biến phức tạp khó lường, Bộ tư lệnh quân khu phải tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, nắm bắt tình hình, nghiên cứu xử lý kịp thời, công tác quân sự quốc phòng…

“Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên như sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, cán bộ chiến sĩ của QK9 tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh. Nhân dịp Đại hội đảng QK9, các đồng chí phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nhấn mạnh vấn đề phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền chính quyền. Từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải là tấm gương trong sáng về phẩm chất đạo đức, xây dựng tổ chức bảo đảm tuyệt đối trung thành. Nhân dịp đại hội đảng các cấp Quân khu 9, các đồng chí cần tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt phê bình, tự phê bình trong các cán bộ, chiến sĩ cho tốt…” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.