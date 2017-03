Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)





Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Pranab Mukherjee thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, cho thấy ngài Tổng thống và Chính phủ mới tại Ấn Độ tiếp tục coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của ngài Tổng thống sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.



Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn của Ấn Độ thời gian qua, đặc biệt là thành công của cuộc tổng tuyển cử tháng Năm vừa qua; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực.



Tổng Bí thư kêu gọi Ấn Độ tiếp tục ủng hộ, chia sẻ lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ DOC, sớm hoàn thành việc xây dựng COC; khẳng định Việt Nam ủng hộ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Ấn Độ tại Biển Đông.



Tổng Bí thư đề nghị hai chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương của hai nước tích cực triển khai cụ thể hóa nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo, trong đó có việc sớm triển khai đường bay thẳng giữa hai nước.



Tổng thống Pranab Mukherjee bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã dành cho Tổng thống và đoàn; cho rằng nền móng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ do Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đã và đang phát triển mạnh mẽ; trong những năm gần đây, hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, với sự tin cậy, hiểu biết, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.



Tổng thống khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược của Ấn Độ trong ASEAN cũng như trong khu vực rộng lớn hơn; khẳng định Việt Nam giữ vai trò trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ; đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Ấn Độ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; nhấn mạnh hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2007 và đã bước sang năm thứ tám triển khai thực hiện, đã đạt được nhiều tiến bộ to lớn trên tất cả các lĩnh vực; tin tưởng hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước bởi vẫn còn tiềm năng to lớn cho sự hợp tác song phương trong tương lai./.

