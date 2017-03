Tổng cục cảnh sát bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho lực lượng Công an

(PLO) – Sáng 16-3, tại Cần Thơ, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra cho cán bộ chiến sĩ thuộc Cơ quan CSĐT các cấp của Công an TP Cần Thơ, Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ và Công an các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu.