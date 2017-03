Tổng cục Chính trị CAND nhận huân chương Quân công hạng Nhất

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã trao tặng huân chương Quân công hạng Nhất cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND).

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo Tổng cục Chính trị CAND và công an các đơn vị, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ để chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành các chủ trương, đường lối, biện pháp có tính cơ bản chiến lược về công tác chính trị, xây dựng lực lượng trong toàn ngành. Trong mọi tình huống, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đánh giá chính xác về những thuận lợi, khó khăn, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND.