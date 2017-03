Tống đạt quyết định vụ ông Tâm kiện bà Liễu

Cũng theo thẩm phán Hồng, đến nay vụ kiện vẫn còn trong quá trình thu thập chứng cứ nên chưa có lịch xét xử cụ thể.





Ông Tâm (bìa trái) và vợ (bìa phải) tại phiên tòa xét xử Trần Thúy Liễu ngày 29-3. Ảnh: Ph. Dũng



“… Còn phần đất, em chưa chia tiền cho Hùng, cho nên anh dấu (giấu - PV) luôn, nhe. Khai ra nhiều nó lôi kéo người này, người kia mệt lắm. Nay mai em tính đất khác cho anh. Lúc đó Hùng không chịu bán, em nghĩ cất nhà em bán đại, cho nên em kêu anh không có nói mua bán đất đai hay tiền gì hết. Anh an tâm đi (…) Anh trả lời ghi giấy, bỏ trong bao thư nhe, gửi trước 12 giờ để em biết…”.

Như đã thông tin, khoảng giữa tháng 3-2012, ông Tâm và vợ là Phạm Thị Huỳnh Mai nộp đơn khởi kiện đòi tài sản đối với bà Liễu.Theo đơn kiện, năm 2009, vợ chồng ông Tâm có cho bà Liễu mượn 150 triệu đồng. Ngoài ra, bà Liễu còn chuyển nhượng cho vợ chồng ông Tâm một lô đất ở khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An với số tiền 260 triệu đồng.Hiện bà Liễu chỉ mới trả được 78 triệu đồng tiền lãi đối với phần nợ và chưa giao phần đất đã bán nên vợ chồng ông Tâm khởi kiện.Ông Tâm nguyên là đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, thuộc Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Long An. Khi vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị đốt xảy ra, qua điều tra, ông Tâm thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng.Cần nhắc lại, trong những ngày trước thời điểm bà Liễu tự thú (trước ngày 20-2) với cơ quan công an mình là hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng, giữa bà Liễu và ông Tâm đã có thư tay trao đổi với nhau về vấn đề tiền bạc, đất đai. Trong thư bà Liễu viết:Hay trong một bức thư tay khác, bà Liễu viết: “Em khai có mượn 150 nhưng trả bớt 120 rồi (…) Sao anh ác quá vậy, đã nghi ngờ em quen anh dữ lắm, còn khai tiền trong đó làm gì! Rắc rối vô cùng, anh an tâm đi, không mất mát đâu...”.Theo M.Sơn (NLĐ)