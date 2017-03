Tổng giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo lãnh 15 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, đầu năm 2009, Her Hyun Jae nhập cảnh vào Việt Nam và thành lập Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vikonex Bookang Hàn Quốc (VIKONEK) do mình làm chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm tổng giám đốc. Từ tháng 3 đến tháng 11-2011, Her Hyun Jae đã lừa ba công ty ký ba hợp đồng san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình dự án Formosa (Đài Loan đầu tư) tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dù VIKONEK không có gói thầu nào tại đây. Sau đó, Her Hyun Jae chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ đồng tiền đặt cọc bảo lãnh các hợp đồng. Sự việc bại lộ, Her Hyun Jae đã trả lại cho bị hại hơn 2,8 tỉ đồng. Năm 2010, Her Hyun Jae từng bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó trốn và nhập cảnh vào Việt Nam.

ĐẮC LAM