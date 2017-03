Tổng kiểm tra an toàn đường sông tại Bình Dương

(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo đó, tỉnh giao Sở Công an phối hợp với các cơ quan tố tụng củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn chìm tàu du lịch Dìn Ký ngày 20/5 trên địa bàn xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An; đồng thời chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy nội địa, nhất là các bến khách ngang sông; phối hợp có hiệu quả các ngành liên quan, nhất là ngành giao thông vận tải trong việc kiểm tra phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông...



Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thị xã Thuận An phối hợp với Cảng vụ khu vực III và các ngành liên quan yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Dìn Ký tháo dỡ toàn bộ nhà hàng nổi trên sông Sài Gòn.



Đồng thời, khẩn trương kiểm tra tình hình hoạt động của các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, kiên quyết xử lý các bến bãi không phép hoạt động, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa. Xử lý nghiêm các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, thuyền viên, người lái không có bằng, chứng chỉ chuyên môn.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý hệ thống giao thông thủy; kiểm tra, chấn chỉnh những yếu kém, lòng lẻo trong công tác quản lý sông rạch, bến bãi thủy nội địa như thời gian qua.



Liên quan đến vụ chìm du thuyền Dìn Ký, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan điều tra đang chờ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng là Lê Văn Đức (nhân viên tạp vụ, mặc dù không có bằng lái tàu nhưng vẫn điều khiển chiếc du thuyền trong lúc trời đang giông bão) và quản lý bến du thuyền là Lao Văn Quang.



Vụ án đang được khẩn trương tiến hành đúng theo trình tự tố tụng. Quá trình điều tra, nếu phát hiện cá nhân và tổ chức có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ xử lý theo đúng pháp luật./.

Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)