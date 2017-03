Tổng kiểm tra cháy những nơi đông người

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tất cả cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí đông người trên địa bàn, trong đó tập trung vào các vũ trường, quán bar; karaoke, phòng thu âm; massage, xông hơi; nhà hàng tiệc cưới; rạp hát, rạp chiếu phim, cơ sở hoạt động biểu diễn nghệ thuật; chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Đoàn kiểm tra của TP.HCM do một phó chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về an toàn PCCC tập trung vào: - Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức và duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC. - Kiểm tra việc chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về an toàn PCCC. - Điều kiện an toàn trong quá trình sử dụng điện như phụ tải hệ thống điện, các dây dẫn, đấu nối các dây dẫn, tránh gây chạm… - Kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo. Xử lý các bảng quảng cáo vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây điện hay các thiết bị sinh nhiệt, sinh lửa. - Số lượng và chất lượng, tình trạng hoạt động của các hệ thống, phương tiện PCCC. - Điều kiện an toàn thoát nạn như lối thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố. ___________________________________ Chết ngạt với bảng quảng cáo Bảng quảng cáo là nguyên nhân cháy lan, cháy lớn, lại ảnh hưởng đến việc cứu người và dập lửa. Vì muốn chữa cháy, cứu người phải mất thời gian phá dỡ công trình nên nguy cơ tử vong cao hơn. Ngoài ra, bảng quảng cáo còn che chắn việc phun nước vào dập lửa và nếu bị bảng quảng cáo lớn chắn lại thì khói, khí độc trong đám cháy sẽ lan ngược lại vào trong khiến những người trong phòng bị nhiễm khói độc tử vong trước khi bị lửa thiêu. Trung tá HUỲNH QUANG TUYẾN, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC TP