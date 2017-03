Tổng thống Obama kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại TP.HCM

16 giờ 00



Một chiếc chuyên cơ Mỹ đã đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Hiện chưa rõ đây có phải là chuyên cơ chở tổng thống Obama hay không. Nhiều dự đoán cho biết đây là máy bay chở ngoại trường Mỹ John Kerry.



Chuyên cơ của tổng thống di chuyển vào sân đậu. Ảnh: Thanh Danh

16 giờ 7 phút

Phóng viên Thanh Danh trực tiếp đưa tin tại sân bay cho biết, cửa máy bay đã mở. Tổng thống Mỹ Barack Obama đang bước ra trong tiếng vỗ tay chào mừng của những người có mặt.



Tổng thống Obama xuất hiện ở cửa máy bay. Ảnh: Thanh Danh



Liền sau đó, tổng thống vẫy chào thân thiện và nhanh chóng bước xuống máy bay. Với tác phong nhanh nhẹn thường thấy, ông được các mật vụ bảo vệ, hộ tống lên xe chuyên dụng, rời khỏi đường băng sân bay.

Người dân hai bên đường đứng khá trật tự. Ảnh: Trí Dũng

Theo thông tin của phóng viên Trí Dũng đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Trỗi, tình hình trật tự hai bên đường được đảm bảo tốt. Người dân có mặt rất đông nhưng xếp hàng khá trật tự, chờ đón vị khách quý.







Đoàn xe đưa tổng thống rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Tân



Chiếc xe đặc biệt trong đoàn Ảnh: Nguyễn Tân

Đoàn xe rời khỏi sân bay Ảnh: Nguyễn Tân

Đoàn xe đưa tổng thống Obama đã rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, tiến vào đường Trường Sơn (quận Tân Bình). Có mặt trên tầng cao của một cao ốc, phóng viên Nguyễn Tân cho biết có thể nghe rõ tiếng hò reo của người dân chào đón hai bên đường.



Xe dẫn đường của CSGT. Ảnh: Xuân Huy



Xe chuyên dụng của tổng thống Obama . Ảnh: Xuân Huy

16g15 phút



Ông John Kerry. Ảnh: Quỳnh Trang

Ông John Kerry, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ đi bộ cùng đoàn tùy tùng khu vực Nguyễn Trung Ngạn để chuẩn bị tiếp Tổng thống Obama.

16 giờ 30

Clip đoàn xe Tổng thống Obama rời chùa Ngọc Hoàng. Hoàng Giang thực hiện

Có mặt tại chùa Ngọc Hoàng (Q1), phóng viên Hoàng Giang cho biết đoàn xe chở tổng thống Obama đã đến điểm thăm đầu tiên trong chuyến đi.

Dù trời đã nhá nhem tối do cơn mưa bất ngờ trước đó, tổng thống Mỹ vẫn giữ nét mặt tươi cười vẫy chào người dân rồi nhanh chóng bước vào bên trong.



Ông Obama đến thăm chùa Ngọc Hoàng. Ảnh: Hoàng Giang

17 giờ 00





Chỉ sau khoảng 30 phút ghé thăm chùa Ngọc Hoàng, tổng thống Obama đã rời khỏi chùa, tiếp tục các hoạt động khác của mình. Ảnh: Hoàng Giang





Nụ cười thân thiện của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Ảnh: Hoàng Giang



Cùng lúc này, con số người dân đón chờ Obama ngay tại trục Tôn Đức Thắng lên đến hàng ngàn. Toàn bộ trục đường đã cấm xe ra vào. Người nước ngoài cùng người Việt hô vang Obama, I love you.



Lực lượng an ninh chốt chặn tại các góc đường. Ảnh: Quỳnh Trang



Hàng ngàn người dân đã có mặt. Ảnh: Quỳnh Trang

Phóng viên Quỳnh Trang của báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận không khí ở đây rất náo nhiệt, tuy nhiên, người dân có ý thức xếp hàng trật tự, không có hiện tượng xô đẩy, chen lấn. Tất cả đều đang háo hức chờ đón tổng thống Obama đến tòa nhà Dreamplex (tòa nhà Miss Áo Dài, Q.1, TP.HCM).

Dự kiến ông Obama sẽ có buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM.

17 giờ20



Ông Obama gặp gỡ các nhà khởi nghiệp

Obama bắt tay, kết thúc buổi gặp gỡ các nhà khởi nghiệp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có mặt tại lầu 14 của Dreamplex, nơi gần 100 đại diện startup Việt đang chờ đợi cuộc giao lưu với người đứng đầu Nhà Trắng. Ông bước vào khán phòng trong những tiếng vỗ tay nhiệt tình của các doanh nghiệp trẻ.

Ông gửi lời chào đến các doanh nhân trẻ và cho biết cảm thấy rất tuyệt vời khi đến TP.HCM. Ông cho biết Peace corp sẽ đến Việt Nam, trước hết là để dạy tiếng Anh, ngôn ngữ được sử dụng toàn cầu.

Mỹ cũng có các chương trình khác sẽ giúp ngời trẻ Viêt Nam phát huy ý tưởng. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho phụ nữ. Chúng ta cần phải tiến lên với TPP để đưa nền kinh tế chúng ta lại gần nhau, mở rộng các thị trường, không chỉ cho các công ty lớn mà cả các công ty vừa và nhỏ", tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

17 giờ 30

Ông Obama cho biết rất ấn tượng với sức mạnh của sự tăng trưởng tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Trong đó, đang kể nhất là tinh thần của các doanh nhân, có rất nhiều người mong muốn được đóng góp cho cộng đồng, làm giàu chính đáng và tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Tinh thần đó sẽ là nguồn lực để đem lại cho người trẻ nhiều cơ hội thể hiện sức mạnh của mình, tạo ra được những điều lớn lao.

3 bạn đại diện doanh nhân đối thoại với Tổng thống Obama là Lê Hoàng Uyên Vy - quản lý của trang web bán hàng online Adayroi, Khoa Pham - Giám đốc Pháp lý và Hoạt động doanh nghiệp, Microsoft. và bà Hằng Đỗ - Phó Giám đốc phát triển kinh doanh và đối ngoại tại Seedcom.

Clip đoàn Tổng thống Obama rời khỏi Dreamplex, toà nhà Miss Áo Dài để về khách sạn Intercontinental nơi ông Obama ở lại trong thời gian ở TP.HCM. Đoàn Ngoại trưởng John Kerry ở khách sạn Sofitel.



Đoàn xe đưa tổng thống Obama đi vào khách sạn từ đường Nguyễn Du. Ảnh: Lê Thoa

18 giờ 10



Tổng thống chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân trẻ

Tổng thống Obama chia sẻ sự quý trọng của ông đối với các doanh nhân trẻ. Kinh doanh là một quá trình xây dựng thương hiệu và không dễ dàng gì dù là ở Mỹ hay Việt Nam. Ông Obama lắng nghe những khó khăn và có nhiều chia sẻ chân thành với các doanh nhân.





Theo ông, người nghèo không có nghĩa là không thể trở thành doanh nhân. Dreamplex là một mô hình có ý nghĩa quan trọng. Nó là một ngôi nhà chung của những người kinh doanh trẻ tuổi và là nơi thu hút những ai quan tâm đến khởi nghiệp.

Rất đông các doanh nhân trẻ có mặt tại buổi gặp gỡ

"Trước mắt chúng ta là ba gương mặt trẻ tiêu biểu, đại diện cho rất nhiều doanh nhân trẻ đã thành công. Do đó, chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa mà hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi Việt Nam", tổng thống khẳng định.

Lúc 18 giờ 15 ngày 24-5, tổng thống Obama đã kết thúc buổi trò chuyện với các doanh nhân khởi nghiệp, khép lại ngày thăm và làm việc đầu tiên tại TP.HCM.



Đoàn xe ông Obama về khách sạn từ đường Nguyễn Du (Q1). Ảnh: Lê Thoa

Ngày mai 25-5, ông Obama sẽ tiếp tục gặp gỡ các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Gem Center và có một số hoạt động khác trước khi rời Việt Nam vào buổi chiều.

19 giờ 45 phút: Khu vực xung quanh toà nhà cao nhất TPHCM - Bitexco rất đông người dân đứng đón tổng thống Obama bởi có thông tin tổng thống sẽ ăn tối ở đây. Tuy nhiên vào 19 giờ 45 phút đoàn dẫn đầu là Bộ trưởng ngoại giao Mỹ, John Kerry đến dự tiệc tối tại Bitexco và không có Tổng thống Obama. Được biết đây là tiệc chiêu đãi ngoại giao của Sở ngoại vụ TPHCM.



Ông John Kerry bắt tay người dân trước khi vào dự tiệc tối tại tầng 51 Toà nhà Bitexco. Ảnh: Hoàng Tuyết



20 giờ: Xung quanh toà nhà Bitexco vẫn rất đông người chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Obama.



Rất đông người dân vẫn đứng ở tòa nhà Bitexco chờ đợi Obama. Ảnh: Hoàng Tuyết

Trưa 24-5, tổng thống Obama đã rời Hà Nội để đến thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hai ngày làm việc trong chuyến thăm Việt Nam. Hiện chuyên cơ của Tổng thống Obama đang bay đến TP.HCM



Theo kế hoạch, ngay sau khi đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất, ông Obama sẽ đến thăm chùa Ngọc Hoàng, ngôi chùa hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đường Mai Thị Lựu (Quận 1). Đây là điểm đến được nhiều người dân và du khách quốc tế biết đến.

Ngay từ trưa ngày 24-5, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và khách sạn Intercontinental các vòng kiểm soát an ninh đã được siết chặt.

Tại sân bay lực lượng chức năng đã bắt đầu phong tỏa các tuyến đường, hạn chế lượng xe lưu thông, chuẩn bị sẵn sàng cho đoàn xe của tổng thống Obama tiến về trung tâm thành phố.

Cùng lúc, từ khoảng 11 giờ trưa, lực lượng CSGT, CS113 đã được tăng cường chốt chặn các ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, Nguyễn Du - Hai Bà Trưng... để bảo vệ trật tự xung quanh khách sạn.

Quân đội bắt đầu triển khai rà soát xung quanh khu vực l. Từng bụi cây, bồn hoa quanh khách sạn đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Loạt ảnh nhóm PV ghi nhận về công tác chuẩn bị trước giờ chuyên cơ của tổng thống Obama hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.



Trước khu vực đường vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Danh



Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm, chốt chặn các tuyến đường. Ảnh: Thanh Danh



An ninh quanh khu vực được siết chặt. Ảnh: Thanh Danh

Lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Danh



Các nhân viên an ninh thường xuyên tuần tra, giám sát. Ảnh: Thanh Danh











Những nhân viên đón tiếp tổng thống đã có mặt. Ảnh: Thanh Danh

Lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ của các phóng viên, báo đài trước khi cho vào sân bay. Ảnh: Thanh Danh



Khu vực báo chí tác nghiệp . Ảnh: Thanh Danh

Từ cổng ngoài sân bay vào đến khu vực bên trong các phóng viên phải đi qua 4 vòng kiểm soát an ninh. Ảnh: Thanh Danh





Các nhân viên an ninh tại sân bay. Ảnh: Thanh Danh



Khâu kiểm tra giấy tờ, máy móc được thực hiện rất chặt chẽ. Ảnh: Thanh Danh

Các phóng viên sẵn sàng tác nghiệp. Ảnh: Thanh Danh



Nhiều nhà báo quốc tế có mặt. Ảnh: Thanh Danh



Một trong những cửa kiểm soát an ninh sân bay. Ảnh: Thanh Danh









Từng người được kiểm tra kỹ lưỡng, không để xảy ra sơ sót. Ảnh: Thanh Danh



Cổng vào sân bay được dựng rào chắn . Ảnh: Thanh Danh

Khu vực trước khách sạn Intercontinental. Ảnh: Hoàng Tuyết



Kiểm tra từng bụi cây. Ảnh: Hoàng Tuyết





ngọn cỏ. Ảnh: Hoàng Tuyết



Lực lượng CSGT hỗ trợ giữ trật tự quanh khu vực khách sạn. Ảnh: Hoàng Tuyết



Đoàn xe chuyên dụng đã sẵn sàng. Ảnh: Hoàng Tuyết







Đoàn xe gồm hai chiếc Cadilac One xuất phát từ Lãnh sự quán Mỹ di chuyển đến sân bay để đón Tổng thống Obama. Ảnh: Hoàng Tuyết

Đoàn xe được CSGT dẫn đường. Ảnh: Hoàng Tuyết



di chuyển trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Hoàng Tuyết



con đường đã được giới hạn xe lưu thông. Ảnh: Hoàng Tuyết

Xe dẫn đường đưa đoàn vào sân bay. Ảnh: Xuân Huy

Đoàn xe đã đến sân bay Tân Sơn Nhất . Ảnh: Thanh Danh













Các nhóm lực lượng an ninh dẫn theo chó cảnh vệ cũng đã có mặt . Ảnh: Thanh Danh









Đoàn xe tiến vào bên trong sân bay . Ảnh: Thanh Danh



Một trong những chiếc xe chuyên dụng trong đoàn đón tổng thống . Ảnh: Thanh Danh



Bó hoa chuẩn bị chào đón tổng thống Mỹ trên tay một thiếu nữ . Ảnh: Thanh Danh

Nhân viên an ninh của Bộ Công an mang thiết bị kiểm tra an ninh đến toà nhà Miss Áo dài. Ảnh: Quỳnh Trang



13 giờ 30 trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa to. Người dân từ các nơi đổ về xem Tổng thống Obama dầm mưa chờ đợi ở đường Mai Thị Lựu giao Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Giang



Tại khu vực chùa Ngọc Hoàng quận 1 từ 11 giờ đoạn đường bắt đầu cấm xe. Người dân sống trong khu vực về nhà phải xuất trình CMND. Lực lượng an ninh hai nước được triển khai bên ngoài và trong chùa Ngọc Hoàng. Chó nghiệp vụ cũng được đưa vào chùa làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Giang



Người dân đứng chờ ở khu vực gần chùa Ngọc Hoàng. Ảnh: Hoàng Giang



Rất nhiều người mong được tận mắt nhìn thấy tổng thống Mỹ. Ảnh: Hoàng Giang



Bất kể cơn mưa bất chợt, nhiều người vẫn "bám trụ" vị trí. Ảnh: Hoàng Giang



Người dân hai bên đường Trường Sơn đứng chờ xe tổng thống đi qua. Ảnh: Xuân Huy



Xe tuần tra của lực lượng an ninh luôn có mặt. Ảnh: Xuân Huy

Các cô gái trẻ háo hức tranh thủ chụp ảnh khi chờ đợi. Ảnh: Xuân Huy

Người dân bắt đầu đổ ra đường. Ảnh: Huyền Vi



Trước khu vực gần sân bay. Ảnh: Huyền Vi



Nhiều người nhanh chân chọn những cao điểm để dễ quan sát. Ảnh: Nguyễn Tân





Ở vị trí này có thể nhìn rõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Tân



Sắp đến giờ cấm đường, người dân tranh thủ chọn chỗ đứng trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Trí Dũng



Đây là con đường chính nối liền sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố. Ảnh: Trí Dũng



Em bé được cha mẹ dẫn đi chào đón vị khách quý. Ảnh: Trí Dũng



Em bé này còn chuẩn bị cả lá cờ để vẫy chào. Ảnh: Hoàng Giang



Các bạn trẻ đứng khá trật tự trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Trí Dũng

Cây xăng tại đầu đường Nguyễn Văn Trỗi đã chật kín người . Ảnh: Huyền Vi





Đôi vợ chồng trẻ chọn cách đón xem đoan xe bằng cách leo lên tầng 1 của căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Huyền Vi



Bà Nguyễn Thị Hoa, nhà ở Phú Nhuận cùng hai con ra góc đường Nguyễn Văn Trỗi để chờ đoàn xe đi qua. Ảnh: Huyền Vi



Bà Nguyễn Thị Nhỏ đang hướng về công viên Hoàng Văn Thụ - nơi đoàn xe của ông Obama đi qua để chờ đợi ngắm đoàn xe của tổng thống. Ảnh: Huyền Vi





Nhân viên công ty An Lộc Phát nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi được cho nghỉ sớm để đón tổng thống Obama đến TP.HCM. Ảnh: Huyền Vi

Hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi gần như đã chật kín. Ảnh: Trí Dũng





Thời điểm này các phương tiện đã bị cấm lưu thông hoàn toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Huyền Vi





Đoàn xe đưa phóng viên tới chùa Ngọc Hoàng. Ảnh: Hoàng Giang



Các phóng viên được kiểm soát an ninh trước khi vào chùa. Ảnh: Hoàng Giang